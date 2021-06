Stranger of Paradise, semblable à des âmes, Final Fantasy Origin arrive en 2022, la démo PS5 est maintenant disponible

in

Annoncé lors de la présentation de Square Enix à l’E3 2021, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est une nouvelle âme semblable à venir sur consoles et PC en 2022, avec une démo disponible exclusivement sur PS5 maintenant.

Dirigé par les vétérans de Final Fantasy VII Remake Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima et l’équipe Ninja de Koei Tecmo, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est un nouveau jeu d’action se déroulant dans le monde de Final Fantasy.

La bande-annonce met en lumière Jack, qui, avec ses compagnons Warriors of Light Ash et Jed, combat une variété de créatures et d’ennemis, et finalement combat un chevalier maléfique qui semble ressembler à Garland du Final Fantasy original.

Les propriétaires de PS5 auront la chance d’essayer le nouveau type d’âme dès le début, car une démo est disponible en téléchargement maintenant tout au long du 24 juin. Les joueurs qui jouent pourront participer à une enquête pour fournir des commentaires à l’équipe de développement.

“Bien que ce soit Final Fantasy, c’est différent, mais il ne fait aucun doute que le sang de Final Fantasy coule dans ses veines”, a déclaré le producteur créatif Tetsuya Nomura. “Nous avons relevé le défi de trouver ce terrain d’entente difficile pour ce titre mature et élégant. Nous avons besoin d’un peu de temps avant de pouvoir le terminer, et bien que le système de combat soit sanglant, il est lié à l’histoire , alors j’espère que vous profiterez de cette opportunité pour l’essayer.”

Ce n’est pas la première fois que Team Ninja et Square Enix collaborent. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Dissidia Final Fantasy NT, un jeu de combat mettant en vedette des personnages tirés de la franchise Final Fantasy. Le nouveau RPG d’action semble également s’inspirer de Demon’s Souls et même de la série Nioh de Team Ninja, avec des balançoires d’épée lourdes d’animation sur un fond sombre et fantastique.

Malgré l’exclusivité de la démo, Stranger of Final Fantasy Origin sera une version multiplateforme, disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC en 2022.

