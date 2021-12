Stranger paie 450 000 $ pour être le voisin de Snoop Dogg dans le métavers

Une personne a réussi à devenir le voisin virtuel de Snoop Dogg après avoir payé 70 903 SAND – environ 450 000 $ au taux de change de l’époque – pour « emménager » près du rappeur américain dans The Sandbox, un jeu décentralisé dans le métaverse Ethereum.

La transaction a été finalisée le 3 décembre via la plateforme OpenSea, où The Sandbox permet la vente de son terrain virtuel qu’elle propose sous forme de NFT (tokens non fongibles).

Snoop Dogg, qui avait déjà son propre manoir sur la plate-forme, a remarqué le processus et a réagi avec intérêt à la nouvelle. « Tu ne seras pas mon voisin ? », a écrit le musicien sur son compte Twitter en référence au nouveau propriétaire d’un terrain virtuel à côté de lui.

En fait, The Sandbox collabore avec Snoop Dogg et dans le cadre de cette coopération l’année prochaine, le nouveau projet NFT sera lancé dans le métaverse, appelé Snoopverse.

Les récentes enchères lancées par The Sandbox montrent que certaines personnes sont prêtes à payer le prix médian d’une maison de plusieurs chambres dans certaines régions des États-Unis pour un petit terrain virtuel à Snoopverse.

En plus de Snoop Dogg, le métaverse travaille également avec le DJ canadien deadmau5 et la marque Adidas.

Source : RT