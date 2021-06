Stranger Things : 10 séries à regarder si vous aimez la série Netflix

L’OA (Netflix)

Pour en revenir un peu à Netflix, nous jetons un coup d’œil à un autre de leurs originaux, intitulé The OA. Dans ce mystère de science-fiction, nous apprenons à connaître l’histoire de Prairie Johnson, une jeune femme qui a été adoptée et avait disparu depuis sept ans, mais refait surface soudainement de nulle part. Cependant, elle s’appelle maintenant « OA », autrement connue sous le nom d’Ange originel, a des cicatrices sur le dos et peut maintenant voir, bien qu’elle soit auparavant aveugle.

L’OA est une autre de ces émissions qui sont tombées sous la malédiction de Netflix d’être annulées beaucoup trop tôt. L’arc de personnage de Prairie est captivant et captera votre intérêt en quelques minutes si les mystères sont votre truc. De plus, en tant que fan de Stranger Things, vous recherchez probablement des éléments surnaturels, et The OA a cela et plus encore. Je veux dire, une femme qui apparaît littéralement de nulle part ? Qui prétend pouvoir ouvrir d’autres dimensions ? Je ne sais pas en quoi cela ne vous intriguerait pas.

Diffusez The OA sur Netflix.