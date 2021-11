Stranger Things 4 aura une date de sortie à l’été 2022

Netflix a tweeté samedi que Stranger Things 4 sortira à l’été 2022. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une date de sortie précise, c’est au moins quelque chose pour les fans de la série surnaturelle phare de Netflix, qui ont attendu des mois de retards et un défilé apparemment sans fin de mystérieux teasers.

Un nouveau teaser a également été publié samedi, montrant Eleven en Californie, s’adaptant à sa nouvelle vie et à sa nouvelle école. Elle écrit dans une lettre à Mike que tout va bien (même si nous voyons ses camarades de classe être méchants avec elle) et dit qu’elle a hâte d’être aux vacances de printemps. Mais bien sûr, notre fille ne peut pas avoir quelque chose de gentil qui dure trop longtemps ; après un fondu au noir, nous obtenons une musique étrange sous des plans d’une patinoire et Eleven ayant l’air effrayé, ainsi que des hélicoptères, des explosions et Joyce reculant d’une poupée effrayante.

Nous avons également jeté un œil aux titres des neuf épisodes de la saison 4 pour la première fois. Ils s’appelleront :

The Hellfire Club, Vecna’s Curse, The Monster and The Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre At Hawkins Lab, Papa et The Piggyback.

Cela ne ressemble pas à des épisodes où beaucoup de bons moments seront passés par notre héroïne et son équipe. Et Papa est ce que Eleven a appelé le Dr Martin Brenner (Matthew Modine), dont le retour a été signalé dans un teaser de la saison 4 plus tôt où nous avons entendu sa voix.

Les nouvelles annonces font partie de la célébration par Netflix du « Jour des choses étranges », qui vise à « commémorer » la date dans l’univers du 6 novembre 1983 – le jour où Will Byers (Noah Schnapp) a disparu pour la première fois dans le noir Upside- Down dimension dans la première saison de Stranger Things. (Si l’on se sentait moins charitable, on pourrait également l’attribuer à une tentative cynique et légèrement désespérée d’essayer de créer des vacances pour les fans en espèces pour l’une de ses émissions de genre les plus populaires comme « Star Wars Day » du 4 mai.)

L’attente de la quatrième saison après Stranger Things 3 – qui est sortie en juillet 2019 – a été plus longue que d’habitude en raison d’un retard de production de plusieurs mois causé par la pandémie de COVID-19, qui a interrompu le tournage de Stranger Things 4 après seulement deux semaines début 2020.

Netflix n’a pas perdu de temps, cependant, avec une pléthore de teasers pour la quatrième saison qu’il a régulièrement publié au cours des derniers mois, dont un qui taquine le retour d’un personnage préféré des fans, celui qui plonge dans Eleven’s passé sombre, et qui met en place un nouvel endroit effrayant, la Creel House (qui figurera vraisemblablement dans la quatrième saison à venir).