Stranger Things 4 prend tellement de temps parce que c’est «ambitieux» – mais le tournage est presque terminé

Stranger Things 4 a pris tellement de temps à tourner parce que c’est la saison “la plus ambitieuse” jusqu’à présent, selon Shawn Levy.

Levy, qui est réalisateur et producteur exécutif de l’émission à succès Netflix, a révélé que l’étendue de la saison 4 de Stranger Things, couplée à la pandémie de Covid-19, étaient les principales raisons de sa lente production.

S’adressant à Collider lors de la tournée de presse de son prochain film Free Guy, Levy a été invité à faire le point sur la quatrième saison de Stranger Things, et il a déclaré que la pandémie et l’ambition de la série avaient créé une “tempête parfaite” pour expliquer pourquoi le tournage était si ralentir.

“Autant cela fait de la peine à nos téléspectateurs que cela ait été si long, croyez-moi, cela fait de la peine à Matt [Duffer], Ross -Duffer], et moi plus », a déclaré Levy. C’est une sorte de combinaison parfaite de tempête d’arrêt de Covid, de ralentissement du tournage dans Covid et de protocoles de santé, qui sont nécessaires, et par coïncidence, nous avons choisi la saison 4 pour être de loin – et je veux dire de loin – la plus ambitieuse des saisons.”

Levy a expliqué que, parallèlement à la portée mondiale de la saison 4 (le prochain volet concernera de nouveaux endroits en Russie et aux États-Unis), la petite équipe créative de la série était également un facteur de sa lenteur de production.

Cependant, Levy a pu fournir de bonnes nouvelles sur le front du tournage. Dans un article séparé de Collider, Levy a confirmé que la photographie principale de Stranger Things 4 était presque terminée.

« J’ai été, avec le [Duffer] frères, nous l’avons en quelque sorte associé à une équipe et l’avons réalisé pas plus tard que maintenant », a-t-il déclaré. « Donc pas tout à fait terminé le tournage. [We’ll be done] de façon imminente.”

Analyse : quand peut-on s’attendre à la sortie de la saison 4 de Stranger Things ?

(Crédit image : Netflix)

Le tournage devant bientôt se terminer, les fans espèrent qu’une date de sortie (ou une fenêtre de sortie provisoire, au moins) sera révélée dans un proche avenir.

Ça a été long à venir aussi. La saison 3 de Stranger Things a été diffusée il y a plus de deux ans maintenant, et sa base de fans a désespérément besoin de la prochaine entrée dans le phénomène de la culture pop.

Bien que la ligne d’arrivée principale de la photographie se rapproche de plus en plus, il est peu probable que nous connaissions une date de lancement concrète avant quelques mois.

Le tournage de la saison 4 est peut-être à la maison, mais il y a beaucoup de travail à faire avant d’atterrir sur Netflix. Un long processus de post-production, comprenant d’éventuelles reprises, le montage de chaque épisode, la superposition de la partition et d’autres sons sur le métrage, les effets CGI et d’autres éléments devront tous être terminés avant le lancement de Stranger Things 4.

Levy a laissé entendre que nous aurons bientôt de nouvelles images à diffuser. Dans sa conversation sur la date de sortie avec Collider, Levy a suggéré que le troisième teaser de Stranger Things 4 pourrait arriver plus tôt que tard, ce qui devrait dépanner la base de fans de la série – nous y compris – pendant quelques jours.

Notre supposition ? À en juger par les mois de sortie des deux derniers teasers – respectivement février 2020 et mai 2021 – août, c’est-à-dire ce mois-ci, semble être le candidat le plus probable pour l’arrivée du troisième teaser.

Enlevez les années (2020 et 2021) pour des raisons hypothétiques, et cela signifie qu’il y a un écart de trois mois entre ces mois.

Si notre sortie d’août 2021 pour le troisième teaser s’avère correcte, le quatrième teaser devrait débarquer en novembre 2021 – et nous serions étonnés si cela ne nous donne pas enfin une date de sortie concrète pour Stranger Things 4, que nous soupçonnons arrivera début 2022.