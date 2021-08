Stranger Things a une superstition de la saison 1 qu’ils font toujours, même dans la saison 4

Je ne savais pas que j’aurais de la chance dans certains des moments les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, avec les lumières de Noël, avec le Demogorgon traversant le mur, avec les lumières [spelling] Cours Cours. Comme, les épisodes 3 et 4, mec, ils sont toujours ce point d’inflexion entre la mise en place des personnages et la merde qui devient folle. Alors la saison 1, je l’ai littéralement fait. « D’accord, mes frères, je serai le grand frère. Retournez au trou d’écriture, je le ferai. Et puis la saison 1 s’est déroulée comme elle l’a fait, et les frères et moi avons en quelque sorte dit: “D’accord, vous savez quoi, ne changez rien.” Comme, nous sommes juste assez superstitieux pour ne pas vouloir jouer avec le destin. Et c’est pourquoi je réalise toujours 3 et 4 à chaque saison, y compris celle qui est à venir.