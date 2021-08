Stranger Things pourrait-il mettre fin à une époque avec la saison 4 après de longs retards?

Tout bien considéré, je m’attends en fait à ce que les humains soient présentés comme un danger bien plus important dans la saison 4 que dans les saisons 1 à 3, en partie parce que Stranger Things pourrait avoir du mal à dépasser la taille de Mind Flayer à la fin de Saison 3. La saison 1 a fait le premier monstre, la saison 2 a fait beaucoup de monstres et la saison 3 a livré un gros monstre à succès. Il n’y a peut-être nulle part où aller sauf sur le front des monstres à la suite de Mind Flayer, donc ouvrir l’histoire à des humains particulièrement mauvais pourrait être la meilleure solution. Et le Dr Brenner est définitivement qualifié de particulièrement mauvais, si vous voulez mon avis. De plus, le retour de Brenner serait un gros problème pour l’ère actuelle de la série.