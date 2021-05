Stranger Things prépare une surprise pour cet après-midi, sa quatrième saison approche | Divertissement

Les fans de Hawkins attendent depuis plus d’un an cette quatrième saison, soi-disant la plus effrayante de toutes, mais elle ne vient jamais. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce sera dévoilée qui nous donne plus d’espoir.

La pandémie a entravé le tournage et la production de nombreuses séries et films en cours de route. Stranger Things est l’un des titres les plus attendus de Netflix et également l’un de ceux qui ont dû être retardés en raison de difficultés.

Plus d’un an s’est écoulé depuis que nous avons vu la dernière saison et il nous reste désir de résoudre de nombreuses inconnues qui est resté dans l’air. Souvenons-nous (si vous ne l’avez pas vu, arrêtez de lire) que Jim Hopper a très mal terminé cette troisième saison.

Il semblait qu’il était décédé, mais à la fin, nous pouvions le voir dans la bande-annonce précédente faire du travail forcé dans un terrain vague gelé dont on nous a donné à comprendre que c’était la Sibérie à l’époque de l’URSS. Poursuivant cette dynamique de courtes vidéos dans lesquelles ils nous laissent peu d’indices, les créateurs ont publié une annonce.

Dans la description de cette vidéo, vous pouvez lire: “En raison de difficultés techniques, le laboratoire national Hawkins sera fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous serons de retour demain à 9 h HE“Cela signifie que quelque chose va se passer à 9h00 HE, 15h00 à l’heure de la péninsule en Espagne.

La vidéo montre un panneau de commande sphérique rempli de téléviseurs montrant différentes scènes: une poignée de porte, une pièce décorée de couleurs comme s’il s’agissait d’une école ou d’un centre de jeux, et des jeux de société tachés de sang. Tout cela semble conduire à la même scène où quelque chose d’horrible s’est produit.

Dans cette série, chaque détail est important, nous pouvons donc également considérer que la musique qui accompagne les images ce n’est pas par hasard. Il s’agit de “Quand le bien-aimé reviendra” du compositeur français Nicolas Dalayrac. On ne connaît pas la raison de ce curieux choix classique de la fin du XVIIIe siècle, pourtant les paroles commencent par dire ceci: “Quand le bien-aimé reviendra, près de son ami languissant, alors le printemps renaîtra. L’herbe sera toujours en fleur, mais regardez! Oui, oui!, la bien-aimée ne revient pas “. Tirez vos propres conclusions avec ce que nous savons de la série.

Dans quelques heures, une nouvelle bande-annonce nous donnera plus d’indices sur les mystères que la nouvelle saison apportera et peut-être un peu de lumière sur sa possible date de sortie.