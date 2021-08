Stranger Things Saison 4 – Actualités, distribution, date, spoilers

Cela fait un moment que nous n’avons pas eu d’informations sur notre hit Netflix préféré Stranger Things, et je vais faire une grande confession : les cheveux parfaits de Steve Harrington me manquent vraiment. Mais il y a de bonnes nouvelles ! Le spectacle obtient une quatrième saison, alors j’espère que je – eh bien, nous – jetterai un coup d’œil à ces serrures succulentes dans un proche avenir.

Heureusement pour vous, nous avons le scoop sur ce que vous devez savoir sur la saison 4. Et faites-nous confiance quand nous disons… ça va devenir effrayant ici.

Tout d’abord : y aura-t-il même une saison 4 ?

Deux mots : HECK YEAH. L’émission est clairement un énorme succès pour Netflix et son producteur, Shawn Levy, et les créateurs, Matt et Ross Duffer (alias les Duffer Brothers), tous ont essentiellement dit qu’ils voulaient que cela dure pour toujours. Bien que, de manière réaliste, les problèmes dureront environ cinq saisons… mais qui compte?

L’émission a en fait publié la nouvelle d’une nouvelle saison en 2019 (qui, TBH, ressemble à il y a des éons), et la saison 4 était sur le point de commencer le tournage lorsque la pandémie a commencé. Mais heureusement pour nous, fans dévoués, les acteurs et l’équipe se sont remis au travail suite aux nouvelles précautions COVID-19 en octobre 2020 et nous sommes beaucoup plus près d’obtenir de nouveaux épisodes que nous le pensons….

Étonnante. La série a-t-elle déjà sorti des teasers ?

Vous pariez que oui. Les comptes de médias sociaux de la série ont donné aux fans une surprise au début du mois de mai 2021 lorsqu’une bande-annonce est tombée de manière inattendue. Et SAINT… cela prouve que nous sommes partis pour une mystérieuse chevauchée.

Comme le prévisualise la bande-annonce, le spectacle ramène apparemment les fans au Hawkins National Laboratory, avec nul autre que le Dr Martin Brenner (Matthew Modine) entrant dans une pièce et parlant à des enfants. Alors que la musique devient de plus en plus… intense, nous entendons les mots que nous n’aurions jamais pensé entendre à nouveau prononcer le Dr Brenner : « Eleven, vous écoutez ? »

Qu’est-ce que ça veut dire? Eleven (Millie Bobby Brown) est-elle de retour au labo ? Est-ce juste un cauchemar qu’elle fait dans son sommeil ? Il y a tellement de choses à creuser ici.

Netflix nous a également fait une douce surprise le 6 août lorsqu’ils ont révélé que la série serait officiellement de retour en 2022. Bien que cela semble être une longue attente, ils ont totalement compensé cela avec une bande-annonce spéciale qui montre tout notre équipage préféré. grandi car ils doivent faire face à de nouveaux ennemis à Hawkins.

Oh, aussi : il y a de nouvelles personnes qui rejoignent le casting !

En novembre 2020, Deadline a annoncé qu’une tonne de nouveaux membres de la distribution rejoignent l’univers de Stranger Things. Tout d’abord, nous avons Jamie Campbell Bower, qui a eu un vrai moment gothique dans le rôle d’Anthony dans Sweeney Todd, l’un des Volturi dans Twilight, Jace dans le film Mortal Instruments et le jeune Grindelwald dans les films Fantastic Beasts. Selon Deadline, il joue un infirmier dans un hôpital psychiatrique nommé Peter Ballard. Qu’est-ce que c’est, Ratched ??

Ensuite, Eduardo Franco de Booksmart, qui incarnera un livreur de pizza stoner qui se lie d’amitié avec Jonathan. Son nom est Argyle. Il y aura également un nouveau personnage appelé Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn de la mini-série Howard’s End 2017, qui dirige le club Dungeons and Dragons appelé Hellfire Club à Hawkins High. Cela revient toujours à D&D sur Stranger Things, n’est-ce pas?

Mais attendez, il y a plus ! Freddy Krueger lui-même, Robert Englund, incarnera un homme nommé Victor Creel, qui purge une peine pour meurtre dans l’hôpital psychiatrique susmentionné. Alors c’est, euh, terrifiant. Tom Wlaschiha, l’homme sans visage de Game of Thrones, incarnera un personnage qui se lie d’amitié avec Hopper en Russie – et d’autres nouveaux membres de la distribution incluent Sherman Augustus (Into the Badlands), Mason Dye (Teen Wolf) et Nikola Djuricko (Legends).

Il y a aussi quelques débutants de la saison 3 que nous pourrions potentiellement revoir à l’avenir. Cary Elwes dépeint le maire de Hawkins et Jake Busey est un journaliste peu précis. De plus, Priah Ferguson – qui joue la petite sœur de Lucas, Erica – est ajouté en tant que personnage régulier, ce qui est la nouvelle la plus excitante de tous les temps !!

La saison 4 se déroulera en dehors de Hawkins.

Avez-vous attrapé ce petit “Nous ne sommes plus à Hawkins” jeté à la fin de cette annonce de la saison 4? Que les théories du complot commencent ! Personnellement, je vote pour que l’équipe de Stranger Things se retrouve littéralement partout où il n’y a pas de grande forêt effrayante. Ou un portail vers l’Upside Down.

La nouvelle saison sera absolument dingue, selon les créateurs de la série.

“Je pense que la chose la plus importante qui va se passer est que cela va s’ouvrir un peu, pas nécessairement en termes d’échelle, en termes d’effets spéciaux, mais s’ouvrir en termes de permettre des intrigues dans des zones en dehors de Hawkins”, Matt Duffer mentionné.

Et Ross Duffer a taquiné cette petite information: «Évidemment, la question de savoir qui est cet Américain dans cette cellule et ensuite aussi ce qu’ils font avec le Demogorgon est une taquinerie. Cela va évidemment jouer un rôle énorme dans une potentielle saison 4. “

On connaît le titre de l’épisode 1 !

Voyez par vous-même, directement depuis le compte Twitter de Netflix UK :

L’épisode 1 de la saison 4 s’intitule « Chapter One : The Hellfire Club », ce qui a presque certainement à voir avec ce nouveau personnage d’Eddie Munson.

Plus d’informations sur ce que le Hellfire Club signifie spécifiquement pour la série ci-dessous, mais dans les bandes dessinées X-Men, une organisation appelée Hellfire Club kidnappe Jean Gray (un médium super puissant) ​​et essaie de l’utiliser comme une arme. Étant donné que les pouvoirs de Jean Grey et d’Eleven sont assez similaires, cela signifie-t-il que quelqu’un va essayer d’enlever notre fille ?!

Oui, Hopper est vivant après tout.

Les fans de la série se demandaient évidemment si Hopper était vivant. Le fait est que le contrat de David Harbour s’étend sur quatre saisons, et Netflix est allé de l’avant et a confirmé que Hopper est vivant avec ce teaser surprise pour S4 :

D’accord, quand est-ce que la saison 4 de Stranger Things est diffusée ? Quelle est la date de sortie ?

Eh bien, c’est à déterminer. Étant donné qu’il n’est pas clair si la série a même terminé la saison 4, il n’y a aucun moyen de savoir quand nous pouvons nous attendre à ce que nos enfants Hawkins préférés reviennent dans nos files d’attente Netflix.

Mais nous avons une théorie à laquelle vous devez réfléchir. Un fan de Reddit pense savoir quand la saison 4 sera diffusée en fonction de la façon dont Netflix a déployé l’émission. La saison 1 s’est déroulée à l’automne, la saison 2 en hiver et la saison 3 en été. Alors peut-être que nous obtenons des épisodes encore plus tôt que nous ne le savons même? C’est hautement improbable, mais quand même… pensez-y.

En attendant, voici la vidéo la plus mignonne de Gaten Matarazzo.

Besoin de plus de choses à regarder ? Régalez-vous des yeux avec cette vidéo de Gaten jouant au Expensive Taste Test de Cosmopolitan. Oui, il y a des cheeseburgers et du rouge à lèvres impliqués. Oui, c’est hilarant et adorable à la fois.

