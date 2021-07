Stratège du marché : Bitcoin pourrait atteindre un nouveau record historique, mais pas à cause des discussions d’Amazon

Le fondateur de Michael Lee Strategy, Michael Lee, a discuté de l’avenir de Bitcoin sur FOX Business le lundi 26 juillet. Il a fait valoir que les « meilleurs jours » de Bitcoin sont encore à venir alors que le roi des crypto-monnaies prend de l’ampleur.

Amazon cherche à accepter les paiements Bitcoin (BTC / USD) avant la fin de l’année. Un rapport a annoncé cette nouvelle aujourd’hui, citant une source privilégiée. La société a également publié une offre d’emploi au cours du week-end, à la recherche d’un expert en stratégie de crypto-monnaie et de blockchain. Dans l’interview, le stratège du marché Michael Lee a qualifié la nouvelle de l’annonce d’emploi de « rumeur sauvage selon laquelle ils embaucheraient quelqu’un et qu’Amazon accepterait Bitcoin un jour ». Il a ajouté que Bitcoin était un “actif volatil … atteignant 60 000 $ plus tôt cette année à la suite d’une impression d’argent sans fin”. Cependant, sa vision de l’actif est loin d’être négative. Il a appelé Bitcoin une alternative qui peut contourner des problèmes comme l’inflation :

« À un moment donné, toutes les pièces qui ont été créées ont échoué. Bitcoin est une alternative à cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible d’obtenir plus de stimulants de la part du gouvernement et si c’était ce que Bitcoin échangeait, Lee a déclaré :

« Il est difficile d’expliquer ces mouvements. C’est une sorte d’impulsion. Les opérations de suivi se succèdent avec élan. Dès que vous obtenez un peu d’élan à la hausse, les suivis continuent d’aller et venir. Et puis tout d’un coup, vous passez de 29 000 à près de 40 000 en l’espace d’un peu plus d’une semaine. Il s’écoule beaucoup de temps avant d’assister à une quelconque politique restrictive de la part de la Réserve fédérale. Et ce n’est pas seulement comme ça avec la Fed, c’est comme ça avec les banques centrales du monde entier.

Selon lui, Bitcoin est susceptible d’atteindre de nouveaux sommets historiques pour cette raison exacte. Cela pourrait arriver dans les prochains mois ou pas. Il a exprimé son assurance que les meilleurs jours de Bitcoin sont encore à venir.

Le post Stratège du marché : Bitcoin peut atteindre un nouveau record historique, mais pas à cause d’Amazon Talk est apparu en premier sur Invezz.