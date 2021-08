Stratège en chef du marché observant la formation possible de W-Bottom dans Ethereum ⋆ Crypto new media

Selon un stratège en chef du marché, Ethereum pourrait former un possible fond en w, un indicateur qui suggère généralement un marché haussier.

Stratège : Ethereum pourrait former un « high plus élevé »

Lors d’un appel avec MarketWatch, Matt Maley a déclaré que l’ETH pourrait évoluer dans une direction haussière si certaines conditions sont remplies.

Maley est un stratège en chef du marché chez Tabak and Co., et lors de l’appel avec MarketWatch, le stratège a parlé de Bitcoin et d’Ethereum.

Selon Maley, la moyenne mobile quotidienne (DMA) 200 est un niveau important, dépassant ce qui serait haussier pour la crypto. Pour le moment, cette valeur est d’environ 2 141 $, quelque chose que l’ETH a déjà cassé.

Ethereum pourrait ensuite franchir 2 880 $, la même valeur que le plus haut de fin mai-début juin, pour former un indicateur appelé “plus haut”. La crypto a déjà formé des « doubles creux » et un plus haut mineur.

L’ETH n’a besoin que de former un sommet plus important maintenant. Selon Maley, quelque chose comme ça serait « particulièrement haussier » pour la crypto-monnaie.

Cependant, une chose à noter est que l’ETH est quelque peu suracheté en ce moment, sur la base de l’indice de force relative, qui est un indicateur qui mesure le rapport entre les pertes récentes et les gains récents.

Lorsqu’on dit que l’ETH est suracheté, cela signifie que la crypto-monnaie se négocie au-dessus de sa juste valeur. Les investisseurs « surachètent » sans aucune justification d’investissement, et le prix monte. Habituellement, une phase de surachat est suivie d’une période de vente.

Prix ​​ETH

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de l’ETH flotte autour de 2,6 000 $, en hausse de 12% au cours des 7 derniers jours. Au cours du mois dernier, la crypto-monnaie a amassé 19% de gains.

Vous trouverez ci-dessous un graphique qui montre la tendance du prix de l’Ethereum au cours des 6 derniers mois.

ETH continue de profiter de la tendance à la hausse | Source : ETHUSD sur TradingView

Comme le montre le graphique, la crypto est sur une tendance haussière depuis le 20 juillet. En examinant de plus près le graphique, il devient évident que la pièce semble former un « W » où le premier sommet était le point mentionné plus tôt de 2 880 $, le premier creux suivant peu après dans la troisième partie de juin.

Après cela, l’ETH forme un pic plus petit début juillet et un autre creux le 20 juillet susmentionné. Maintenant, si ETH continue de suivre la tendance haussière, il reviendra au point du premier pic. Il s’agit de l’important « plus haut » nécessaire pour une tendance haussière.

Cependant, il n’est pas clair si Ethereum peut dépasser ce niveau car la crypto est légèrement surachetée en ce moment. Le prix pourrait baisser si les investisseurs décident de vendre avant que le plus haut ne soit atteint.