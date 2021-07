Stratégie à plusieurs volets pour vérifier les mauvaises pratiques dans la chaîne d’approvisionnement en engrais : ministre de l’Assam

Le ministre de l’Assam a ajouté que les sociétés d’engrais doivent fournir la machine de point de vente aux détaillants

Le ministre de l’Agriculture de l’Assam, Atul Bora, a déclaré que son département travaillait sur diverses stratégies à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement en engrais pour vérifier tout marketing noir ou sur-tarification des engrais dans l’État. « Nous sommes conscients que les agriculteurs doivent parfois acheter des engrais à des prix supérieurs aux prix stipulés en raison de l’implication de certains éléments néfastes. Nous avons traité strictement tous ces éléments et avons élaboré une stratégie pour garantir que le marketing noir soit arrêté et qu’aucun agriculteur ne doive payer plus que les taux fixés par le gouvernement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

Le département travaille à trois niveaux dans la chaîne d’approvisionnement, d’abord, où les agriculteurs achètent des engrais auprès des détaillants, le deuxième niveau entre les grossistes et les détaillants, et le troisième entre les sociétés d’engrais et les revendeurs/grossistes, a déclaré le ministre.

Au niveau où les agriculteurs achètent directement l’engrais aux détaillants, l’acceptation du paiement uniquement par le distributeur au point de vente (POS) et la remise du reçu à l’acheteur sont rendues obligatoires, faute de quoi la licence du détaillant pourrait être annulée, dit Bora.

Il a ajouté que les sociétés d’engrais doivent fournir la machine de point de vente aux détaillants et que le sous-commissaire du district sera chargé de veiller au respect de cette directive. “Parmi d’autres réglementations à ce premier niveau, les détaillants doivent obtenir leur identifiant de vente au détail auprès des sociétés productrices d’engrais, afficher les tarifs et le stock d’engrais disponibles dans leur magasin et répondre à des critères spécifiques pour obtenir une licence de détaillant d’engrais”, a-t-il déclaré. mentionné.

Au deuxième niveau, où les grossistes fournissent les engrais aux détaillants, toutes les transactions par le biais du transfert direct des avantages, tel que mandaté par le gouvernement central, doivent être effectuées, des livres de stock appropriés par les grossistes et les détaillants doivent être tenus, et les étapes sont également en cours pour s’assurer qu’un seul grossiste ne contrôle pas l’approvisionnement en engrais au-delà d’une zone spécifique, a déclaré le ministre.

La troisième catégorie qui implique le producteur d’engrais au niveau du grossiste, Bora a déclaré qu’il a été observé que les producteurs ne fournissent pas l’engrais aux grossistes à leurs points de vente comme c’est la règle, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour le grossiste dans le transport qui est finalement passé aux agriculteurs.

“Cela doit cesser et les producteurs doivent respecter la règle de livraison de l’engrais aux magasins des grossistes”, a déclaré Bora. Entre autres mesures à ce niveau, il faut assurer l’approvisionnement en engrais de chaque district selon les besoins et pour les points de crémaillère des chemins de fer de l’État pour une distribution uniforme des engrais aux grossistes, a-t-il ajouté.