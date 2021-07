Stratégie cloud : les clouds hybrides deviennent rapidement populaires

Cela nécessite une surveillance stratégique de la sélection de la technologie, ainsi que de l’architecture des applications, du stockage et du réseau.

Par Ramanujam Komanduri

En cette ère de transformation rapide des entreprises, les entreprises utilisent des plateformes cloud et des technologies numériques pour découvrir de nouvelles façons d’exploiter les données et d’améliorer les performances commerciales. L’Inde est le deuxième marché de services cloud qui se développe le plus rapidement dans la région Asie-Pacifique. Le marché du cloud hybride devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 17 % entre 2018 et 2023. En fait, de nombreuses entreprises utilisent déjà une approche hybride et exécutent des charges de travail entre les environnements sur site et cloud.

Déployé efficacement, le cloud hybride permet des applications cloud natives de nouvelle génération qui peuvent s’étendre sur plusieurs environnements cloud, permettant aux développeurs de se concentrer sur les fonctions de l’application plutôt que de renforcer la résilience. Le déploiement efficace d’une architecture cloud hybride unifiée et la réalisation des avantages escomptés constituent le défi actuel pour l’informatique. Cela nécessite une surveillance stratégique de la sélection de la technologie, ainsi que de l’architecture des applications, du stockage et du réseau.

L’infrastructure informatique doit être construite en gardant à l’esprit les exigences des applications de nouvelle génération, à la fois dans le cloud public et dans les environnements internes, pour tirer parti des avantages du cloud pour un développement nouveau et innovant natif du cloud et pour la modernisation des investissements existants, y compris l’infrastructure et les applications sur site.

Le fait que la plupart des entreprises considèrent le cloud hybride comme leur stratégie informatique à l’avenir montre qu’aucun environnement technologique ne satisfait à l’éventail des exigences informatiques. L’assemblage réel de plusieurs environnements de manière unifiée et hybride à travers les couches d’orchestration, de gestion et de stockage offre le meilleur scénario pour la protection des données, l’optimisation des performances, l’optimisation des coûts et l’agilité commerciale.

Le résultat d’une stratégie cloud efficace sera une véritable portabilité des applications, permettant aux entreprises de transférer de manière transparente les applications d’entreprise existantes vers le cloud, de créer de nouvelles applications cloud natives hors site et même de migrer ces applications cloud natives sur site lorsque cela est logique. . Le cloud hybride permettra aux entreprises d’évaluer en permanence le placement de la charge de travail pour tirer le meilleur parti de toutes les ressources.

L’écrivain est directeur national, Pure Storage India

