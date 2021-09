Stratégie Cloud : Tech Mahindra met en place une business unit dédiée Google Cloud

in

Jagdish Mitra, directeur de la stratégie et responsable de la croissance, Tech Mahindra

Tech Mahindra, l’un des principaux fournisseurs de services de transformation numérique, de conseil et de réingénierie commerciale, a annoncé le lancement d’une unité commerciale Google Cloud dédiée pour accélérer l’adoption du cloud pour les entreprises du monde entier. La nouvelle unité commerciale se concentrera sur le développement de solutions spécifiques à l’industrie sur Google Cloud pour aider les clients à équilibrer croissance et innovation, permettre une évolutivité opérationnelle et garantir une expérience utilisateur transparente.

Jagdish Mitra, directeur de la stratégie et responsable de la croissance, Tech Mahindra, a déclaré : « L’expertise approfondie de Tech Mahindra en matière de technologie et de domaine, associée à la puissance de Google Cloud, permettra aux entreprises d’aller de l’avant dans leur transition vers le cloud et de devenir les leaders numériques du nouveau Ordinaire.”

L’unité commerciale dotée d’un centre d’excellence (COE) fournira une suite complète de solutions sur Google Cloud et exploitera le vivier de talents dédiés travaillant à créer des solutions de propriété intellectuelle (IP) et personnalisées pour les entreprises clientes.

Tech Mahindra est particulièrement bien placé pour s’associer aux entreprises de télécommunications et à l’industrie des médias en raison de son héritage et de son expertise en matière de télécommunications. Tech Mahindra, dans le cadre de sa charte TechM NXT.NOW, se concentre sur l’exploitation de la technologie Google Cloud Edge, la 5G et la gestion sécurisée des solutions centrées sur le réseau avec Google Cloud Anthos pour les clients. Tech Mahindra aide également ses clients à créer des centres de contact avec des expériences numériques de grande valeur en utilisant l’IA conversationnelle et permet au support client de fournir des résolutions rapides.

“L’activité dédiée à Google Cloud de Tech Mahindra est une étape stratégique pour renforcer davantage le partenariat solide avec Google Cloud qui réunira les équipes de toutes les compétences et de tous les secteurs pour permettre la transformation numérique des clients”, a déclaré Mitra.

