Stratégie de croissance internationale de CNN : Dernières nouvelles ! Comment CNN a déchiffré le code qui a conduit à une croissance en 2020

D’une croissance de 88 % en Inde du nombre de visiteurs uniques multiplateformes sur les plateformes numériques à une augmentation du temps d’engagement à la télévision, CNN International affirme avoir connu un taux de croissance élevé sur toutes les plateformes en 2020 par rapport à l’année précédente. Dans une conversation avec BrandWagon Online, Rob Bradley, vice-président directeur, CNN International Commercial (CNNIC) et Ellana Lee, vice-présidente principale et rédactrice en chef, Asie-Pacifique, CNN International et directeur mondial, présente du contenu, CNN International et CNN Digital parlent des tendances de l’audience et des annonceurs sur la dernière année. (extraits édités)

Quelle a été votre stratégie de base pour la télévision, le numérique et les médias sociaux ?

Ellana Lee : 2020 a été une année record pour nous. C’était la tempête parfaite de grandes histoires, qu’il s’agisse de l’histoire de Trump ou de la véritable situation tragique des histoires de covid-19. Avec cela, nous avons non seulement fourni de bons chiffres, mais cela a réaffirmé notre stratégie selon laquelle les gens afflueront toujours vers des organisations en lesquelles ils peuvent avoir confiance. Et l’année dernière a été l’année de la crise. Il y a eu une crise géopolitique aux États-Unis. C’était une crise de santé et c’était une crise dans la façon dont nous vivons et comment nous allons vivre. Nous avons vu l’audience augmenter sur toutes les plateformes – télévision, médias numériques et sociaux. Pour nous, la stratégie qui s’est vraiment imposée en 2020 était assez simple. Nous enverrions une alerte via nos réseaux sociaux, les téléspectateurs regarderaient ensuite ces événements se dérouler sur notre télévision et notre site numérique et resteraient avec nous sur le numérique pour une analyse plus approfondie. C’est la façon dont nous avons cassé des histoires.

Quelle est la croissance que CNN a connue dans le numérique ainsi qu’à la télévision ?

Ellana Lee : Sur le front numérique, nous étions le numéro un du nombre total de visites parmi les marques d’information internationales dans l’ensemble concurrentiel basé sur les données Comscore et avons enregistré une augmentation de 88 % d’une année sur l’autre en Inde du nombre de visiteurs uniques multiplateformes. À la télévision, CNN a été classé numéro un dans les principaux groupes démographiques âgés de 25 à 54 ans. Nous avons vu jusqu’à 200 millions d’utilisateurs uniques venir sur notre site chaque mois, et environ 450 millions nous consommer à la télévision dans le monde. De plus, nous avons constaté une augmentation de la consommation mobile. Bien qu’il s’agisse d’une tendance que nous avons déjà vue en particulier en Inde, elle a réaffirmé la transition des personnes vers le mobile pour une consommation accrue d’informations.

Cependant, en interne dans la salle de rédaction, nous examinons de près les chiffres de l’engagement. Les téléspectateurs passent plus de deux à trois minutes sur notre plateforme numérique, selon l’histoire. À la télévision, à partir de 2020, nous avons augmenté notre plage horaire pour les informations internationales de 1,5 minutes à 5-12 minutes et les téléspectateurs consomment le contenu. Donc, pour nous, le temps d’engagement est plus critique que le nombre de téléspectateurs.

Quelles sont les stratégies que vous avez adoptées au cours de la dernière année pour vos annonceurs ?

Rob Bradley : Chez CNN, nous marions l’exclusivité de la télévision avec le monde créatif du numérique, axé sur les données, la perspicacité et la créativité. Nous pensons que nous sommes dans une position unique pour offrir des informations commerciales à nos clients. En février 2020, nous avons organisé un groupe de travail covid qui comprenait des personnes de la recherche, des analystes de données de nos équipes techniques ainsi que nos équipes créatives. Avec ce groupe de travail, nous avons animé avec nos clients des webinaires sur des sujets variés tels que le retour du voyage au développement durable. Nous avons utilisé les informations du groupe de travail pour aider nos clients. Nos clients en Inde incluent IBM, Accenture, Kirloskar, entre autres.

En quoi le contenu diffère-t-il des médias sociaux au site Web en passant par la télévision ?

Ellana Lee : Nous avons compris très tôt que chaque plateforme a un mode de consommation et des attentes différentes. Nous avons amené des experts qui nous diraient ce qui fonctionne sur les médias sociaux, le numérique et la télévision. Nous avons appris comment programmer correctement, comment se procurer l’histoire, les meilleures tactiques de tournage et comment la monter correctement. De plus, nous évaluons constamment notre contenu avec les producteurs, qu’il soit numérique, que ce soit pour les médias sociaux ou pour la télévision, et évaluons les mesures. Nous ramenons ensuite ces leçons dans la salle de rédaction et ajustons notre travail pour nous assurer que notre couverture est appropriée pour la plate-forme.

Pour nous, Breaking News réussit bien sur toutes les plateformes, cependant, ce que nous constatons, c’est que le public gravite vers des histoires ambitieuses car ils recherchent des solutions plutôt que des tragédies. Nous avons constaté que le public affluait vers les histoires ambitieuses et c’est pourquoi nous avons introduit de nombreux nouveaux programmes qui ciblent spécifiquement ces histoires axées sur les solutions d’aspiration.

Quelles sont les différentes attentes des annonceurs en matière de publicité à la télévision, sur le numérique et sur les réseaux sociaux ?

Rob Bradley : Nous commençons essentiellement au début de ce que nos clients exigent, c’est-à-dire atteindre le bon public, délivrer un message et avoir un impact. Nous donnons à nos clients des informations pour choisir la bonne plateforme. Pour cela, nous avons besoin d’une énorme quantité de données et de technologies sous-jacentes à toutes nos plateformes, y compris la télévision, et nous avons nous-mêmes investi dans une partie de cette technologie et elle est désormais propriétaire. La technologie dont nous disposons va des plates-formes de gestion de données où nous pouvons segmenter les publics en fonction de leurs intérêts. L’année dernière, nous sommes allés plus loin et avons créé un outil de sécurité et d’adéquation de la marque SAM (Sentiment Analysis Moderator) qui analyse les sentiments mais comprend également si une histoire a une connotation positive ou négative pour les associations de marques. Ainsi, en utilisant cette technologie, non seulement nous pouvons segmenter en fonction de l’intérêt, mais nous pouvons également segmenter les histoires selon qu’elles sont ambitieuses ou négatives.

Quelle est votre stratégie en matière de contenu de marque ?

Rob Bradley : Le contenu de marque est une partie importante de notre activité car il représente aujourd’hui environ 70 % de nos revenus. Pour clarifier, il existe un fossé clair entre notre équipe de contenu de marque et notre équipe de parrainage. Le contenu de marque est un message commercial pur qui utilise la capacité de narration de CNN ainsi que nos données et informations pour atteindre son public cible.

