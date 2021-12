Stratégie de jour de cotation de l’introduction en bourse de Star Health : une cotation premium est peu probable à cette évaluation ; faut-il vendre, conserver, acheter ?

L’introduction en bourse de Star Health se compose désormais d’une nouvelle émission de Rs 2 000 crore et d’un OFS pouvant aller jusqu’à 48,89 millions d’actions.

Par Harshita Tyagi

Les actions de Star Health soutenues par Rakesh Jhunjhunwala pourraient obtenir une faible cotation en bourse aujourd’hui en raison de préoccupations de valorisation élevées, après une réponse mitigée à l’introduction en bourse la semaine dernière. Même ainsi, les analystes conseillent aux investisseurs de sortir du titre et de revenir à des niveaux inférieurs. Star Health n’a pas réussi à obtenir un abonnement complet pour son introduction en bourse de Rs 7 249 crore – la deuxième plus importante cette année après Paytm. Il a ensuite réduit la taille de l’offre de vente (OFS) à Rs 4 400 crore contre Rs 5 249 crore plus tôt.

L’introduction en bourse de Star Health se compose désormais d’une nouvelle émission de Rs 2 000 crore et d’un OFS pouvant aller jusqu’à 48,89 millions d’actions au lieu des 58,32 millions d’actions prévues précédemment par ses promoteurs et actionnaires existants. Safecrop Investments India LLP vend désormais 29,85 millions d’actions au lieu des 30,68 millions d’actions précédemment prévues.

Star Health IPO Prime sur le marché gris

Un jour avant ses débuts sur le marché, les actions de Star Health sur le marché gris cotaient jeudi avec une remise de 60 Rs, sur la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 875 à 900 Rs.

Annonce premium peu probable

Les analystes s’attendent à ce que les actions de Star Health obtiennent une cotation faible car la valorisation semble trop élevée au prix d’offre de Rs 875-900, tandis que des incertitudes liées à la convoitise planent toujours sur l’entreprise.

Amarjeet Maurya, vice-président adjoint, Recherche, Angel Broking : «Nous nous attendons à une liste légèrement faible en raison de la nouvelle variante covid omicron (un nouvel impact de la pandémie de Covid-19 pourrait augmenter les réclamations). Même s’il est coté à prime, les investisseurs doivent attendre la correction et acheter en cas de baisse. Nous sommes positifs sur le titre à long terme, dans les deux scénarios. »

Umesh Paliwal Co-fondateur d’InvestorZone : « La tarification semble problématique. Ils ont émis des actions il y a six mois à Rs 487 par action et arrivent maintenant à un prix d’introduction en bourse aussi élevé. De plus, en raison de Covid-19, ils ont réglé d’importantes réclamations et à cause de cela, ils ont subi d’énormes pertes au cours de l’exercice 21 et des six premiers mois de l’exercice 22. Avec la nouvelle souche covid dans le monde, les sentiments ne sont pas bons pour le stock. Les chances que les actions de Star Health soient cotées à prime sont très minces. Cependant, même s’il est coté à prime, les investisseurs devraient le vendre, enregistrer des bénéfices et entrer à des niveaux de 600 à 650. Il est également conseillé aux nouveaux investisseurs d’entrer à des niveaux de 600 à 650. »

Aayush Agrawal, analyste de recherche senior, Merchant Banking, Swastika Investmart : « L’assurance maladie Star, la plus grande compagnie d’assurance maladie du secteur privé, obtient une réponse médiocre en raison d’évaluations coûteuses, d’une rentabilité réduite en raison de covid19 et de sentiments fragiles après une faible cotation de Paytm. La cotation est attendue sur une note médiocre, mais les perspectives à long terme pour l’industrie et l’assurance maladie Star sont prometteuses, nous pouvons donc nous attendre à ce que l’intérêt d’achat soit inférieur. »

Acheter des actions Star Health à long terme

Amarjeet Maurya, vice-président adjoint, Recherche, Angel Broking : « Nous sommes positifs sur le stock à long terme grâce à de forts taux de croissance (32% TCAC des primes écrites brutes sur FY18-21) et à de meilleures performances opérationnelles qui se reflètent dans les chiffres pré-Covid pour l’entreprise (~93% de ratio combiné ). »

Umesh Paliwal Co-fondateur d’InvestorZone : « Star Health a connu une croissance phénoménale au cours des 3 dernières années et la portée de la croissance est énorme, car le marché de l’assurance maladie est assez sous-pénétré et Covid-19 a incité les gens à acheter une assurance maladie. Actuellement, ils ont une prime brute écrite de Rs 9 000 crore.

