Stratégie de jour de cotation de Nuvoco Vistas : Débuts ternes attendus après la perte de CarTrade ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Le marché boursier indien verra la cotation de Nuvoco Vistas le lundi 23 août, suivie par Aptus Value Housing Finance India et Chemplast Sanmar le mardi 24 août. L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas, d’une valeur de 5 000 crores de roupies, a obtenu un abonnement de 1,71 fois et était disponible dans une fourchette de prix de 560 à 570 roupies par action. Sur le marché primaire, les actions Nuvoco se négociaient à décote par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions de Nuvoco se négociaient à Rs 556, soit une décote de 2,5% sur le marché gris, par rapport au prix d’émission, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés.

Une fois l’inscription réussie, Nuvoco rejoindra les sociétés cotées en bourse telles que Ultratech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements et ACC. Les analystes disent qu’avec la correction des marchés primaires et secondaires, la vague d’inscriptions ternes se poursuit dans la rue. « Les Nuvoco Vistas peuvent suivre la même tendance et les chances d’être listés à prix réduit ne peuvent être niées. À 17x EV/EBITDA, l’émission semble pleinement tarifée, ne laissant rien sur la table pour les investisseurs à court terme », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. L’émission semblait peu attrayante depuis le début et les récents événements de cotation ont encore atténué les sentiments.

Nuvoco Vistas, une cimenterie du groupe Nirma, possède 11 cimenteries comprenant cinq unités intégrées, des unités de broyage chacune et une unité de mélange. Elle exploite des unités de fabrication de ciment dans le Chhattisgarh, le Jharkhand, le Bengale occidental, le Rajasthan et l’Haryana. Les analystes de Hem Securities s’attendent à une cotation stable lundi. « Les investisseurs devraient réserver un bénéfice partiel au cas où le stock serait disponible à un prix supérieur au prix de cotation le jour du début, tout en pouvant le conserver à long terme, car la société est la plus grande entreprise de fabrication de ciment en Inde orientale en termes de capacité totale avec des marques leaders du marché et expérimentées. le promoteur individuel et l’équipe de gestion professionnelle ont un fort potentiel pour l’avenir », a déclaré Astha Jain, analyste de recherche principale chez Hem Securities.

Nuvoco est le cinquième cimentier du pays en termes de capacité. C’est l’un des leaders du marché de l’Inde orientale qui fabrique du ciment et des matériaux de construction modernes comme les adhésifs et le plâtre sec. « Bien que le problème puisse ne pas apporter de gros gains de cotation aux investisseurs, il peut s’avérer être un bon jeu à long terme compte tenu de la forte valeur de la marque de l’entreprise, de la croissance robuste de l’ajout de capacité, de la bonne visibilité des cimenteries en raison de la concentration sur l’infra, la réduction de la dette et de l’amélioration des marges et de la rentabilité », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research. Elle a ajouté que les investisseurs peuvent envisager de le détenir dans une perspective de moyen à long terme.

