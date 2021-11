Stratégie de jour de cotation des actions Nykaa IPO : Cotation demain, la prime du marché gris monte en flèche ; acheter, vendre, conserver ?

Sur le marché primaire, les actions Nykaa étaient cotées à une prime de 68 % par rapport au prix d’émission de 1 125 Rs par action.

Nykaa, détenue par FSN E-Commerce Ventures Ltd, dont l’introduction en bourse a obtenu 81,78 fois la souscription, devrait faire ses débuts en bourse le mercredi 10 novembre 2021. L’introduction en bourse a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs institutionnels et particuliers. Sur le marché primaire, les actions de Nykaa étaient cotées à une prime de 68 pour cent par rapport au prix d’émission de 1 125 roupies par action, selon les personnes qui négocient les actions non cotées des sociétés. Nykaa possède un portefeuille diversifié de produits de beauté, de soins du personnel et de mode, y compris ses produits de marque manufacturés appartenant à ses deux secteurs verticaux, Nykaa et Nykaa Fashion. « Compte tenu de ses perspectives, les investisseurs peuvent détenir ces actions à moyen et long terme, si elles sont attribuées », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

Les valorisations de Nykaa dans la fourchette de prix supérieure de 1 125 Rs s’élèvent à 839,5 fois le rapport cours/bénéfices et 21,6 fois les ventes de l’exercice 21 et 16,2 fois les ventes annualisées de l’exercice 22, a déclaré un analyste. « Il est clair que les valorisations sont chères. Cependant, contrairement à d’autres listes de startups cette année, Nykaa a déclaré des bénéfices et est dirigée par un promoteur et un groupe de promoteurs exceptionnels (Falguni Nayar et sa famille). Ils se sont développés de manière à créer une entreprise commerciale durable en gardant à l’esprit la rentabilité », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, COO, JST Investments.

Cotation de l’action Nykaa IPO : aucun nouvel achat conseillé

Kondawar s’attend à ce que l’entreprise réussisse sur le marché des produits de beauté. « Si les actions vous ont été attribuées, elles peuvent être détenues, mais un nouvel achat n’est pas conseillé à ce stade. En outre, il faut suivre de près l’intensité concurrentielle de leur secteur et voir comment ils font face à ces défis », a conseillé Kondawar.

Les actions de Nykaa IPO peuvent être cotées à Rs 1 850

Nykaa prévoit de déployer le produit de l’introduction en bourse pour des activités de marketing et de promotion, pour se concentrer sur le renforcement de ses 13 marques détenues telles que Nykaa Cosmetics, Nykaa Naturals et Kay Beauty ainsi que sur l’établissement et la promotion de nouvelles marques. Parmi la vague d’introductions en bourse de startups qui devraient être répertoriées, Nykaa a obtenu une réponse magnifique par rapport aux autres. Les analystes ont déclaré que Nykaa, étant une startup rentable, est devenue le choix préféré des investisseurs. « Nous pensons que la gestion de la qualité et la sous-pénétration des produits de beauté et de soins personnels dans la catégorie du commerce électronique font de Nykaa un pari attrayant à long terme malgré des évaluations coûteuses. En raison d’un bon abonnement, une «belle» liste est sur les cartes. Nous nous attendons à ce que Nykaa soit répertorié dans la gamme de 1800 à 1850 Rs chacun et ne serons pas surpris s’il franchit la barre des 1 900 Rs sur l’inscription, récompensant des gains considérables pour les allocataires de la liste », Abhay Doshi, fondateur, UnlistedArena.com, traitant en pré -IPO et actions non cotées, a déclaré Financial Express Online.

