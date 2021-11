Stratégie de jour de cotation Paytm : la prime du marché gris diminue après l’attribution des actions de l’introduction en bourse ; faut-il vendre, acheter, conserver ?

L’action Paytm devrait être cotée le jeudi 18 novembre 2021.

Les actions Paytm devraient être cotées en bourse cette semaine après la finalisation hier de l’attribution d’actions la plus importante de l’Inde. L’introduction en bourse de 18 300 crores de Paytm – la plus importante à ce jour sur Dalal Street – a été souscrite 1,89 fois au total, les investisseurs institutionnels qualifiés ayant soumissionné en plus grand nombre. Cependant, la baisse des primes du marché gris et la faible demande des NII ont amené les investisseurs à se demander s’ils devaient vendre leurs actions à la cotation ou les conserver pour des gains à long terme. L’action Paytm devrait être cotée le jeudi 18 novembre 2021.

IPO Paytm : Gains de cotation, ou ouverture plate ?

« Nous sommes optimistes sur Paytm ; nous prévoyons des gains d’environ 30 % à la cotation », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio. Bien que Paytm IPO n’ait pas été entièrement souscrit dans la catégorie NII, il continue d’être optimiste quant aux perspectives de l’entreprise. Vishal Wagh s’attend à ce que le sentiment du marché s’améliore dans les prochains jours, mais conseille aux investisseurs de réaliser des bénéfices si l’action monte de plus de 30% au-dessus du prix d’émission de 2 150 Rs.

Akhil Rathi, vice-président consultatif, Marwadi Shares and Finance, s’attend à une cotation fixe pour les actions Paytm. « Nous nous attendons à une cotation stable car les évaluations sont exigeantes pour une entreprise déficitaire », a déclaré Rathi à Financial Express Online. Les actions Paytm se négociaient aujourd’hui avec une prime modérée de seulement 30 Rs pièce sur le marché gris, contre 150 Rs avant l’introduction en bourse. La baisse de la prime du marché gris peut également faire allusion à une annonce en sourdine pour le géant de la fintech.

Les valorisations élevées de l’action Paytm ne sont pas justifiées ; re-entrer à meilleur prix

Les analystes remettent également en question le prix de l’introduction en bourse de Paytm, affirmant que l’émission est coûteuse pour une entité déficitaire. « Entreprise très déficitaire, demandant une évaluation de Rs 1,4 lakh crore avec des revenus d’environ Rs 3 000 crore et des pertes. Certains ont prédit des pertes pendant encore deux ou trois ans pour Paytm, alors comment pouvons-nous suggérer à quelqu’un d’investir dans une telle entreprise ? Nous sommes donc négatifs à ce sujet », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services à Financial Express Online. Vinod Nair a ajouté que Paytm doit montrer beaucoup de choses sur ses futurs plans de croissance pour justifier les valorisations.

Les analystes remettent en question la valorisation de Paytm – pour une entreprise qui n’a pas encore déclaré de bénéfices – et conseillent aux investisseurs à long terme d’attendre un meilleur point d’entrée dans l’action. « Au cours des prochains trimestres, la société devrait enregistrer des pertes, car la stratégie de l’entreprise consiste à développer sa base de consommateurs, sa base de commerçants, sa plate-forme technologique de pointe et à se développer rapidement pour d’autres segments », a déclaré Akhil Rathi. « Sur le plan de l’évaluation, la société va être cotée à une capitalisation boursière/ventes de 44,36 avec une capitalisation boursière de Rs 1,39 lakh crore », a-t-il déclaré, ajoutant: « Les investisseurs de longue date devraient attendre de meilleurs prix pour entrer dans l’action et faire attention pour la croissance future de l’entreprise.

Plus tôt, AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré à Financial Express Online que les investisseurs devraient attendre une correction décente de la publication de Paytm. « Le jour de la cotation, les investisseurs désignés devraient enregistrer des bénéfices et attendre une correction décente d’au moins 15 à 20 % pour réintégrer de meilleurs niveaux », a-t-il ajouté.

Partager l’attribution

L’attribution des actions de Paytm a été finalisée hier. Soutenu par Ant Group, Paytm avait évalué ses actions dans une fourchette de prix de 2 080 à 2 150 Rs par action, valorisant la société à 1,39 crore lakh Rs à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Les investisseurs peuvent vérifier le statut d’attribution de Paytm sur le site Web de l’ESB – https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx

Pour vérifier le statut d’attribution, les investisseurs doivent sélectionner « équité » comme type d’émission et « Paytm Ltd » comme nom d’émission dans la liste déroulante. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Cliquez sur ‘Je ne suis pas un robot’. Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

