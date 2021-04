Stratégie de la journée d’introduction en bourse de Barbeque-Nation: les restrictions concernant le COVID-19 pourraient nuire aux débuts des actions de BBQ; vendre ou conserver?

Barbeque Nation Hospitality serait la première introduction en bourse du nouvel exercice 2021-2022

L’introduction en bourse de Rs 453 crore de Barbeque Nation Hospitality, qui a été souscrite près de 6 fois, devrait faire ses débuts en bourse le mercredi 7 avril 2021. Ce serait la première introduction en bourse du nouvel exercice 2021-22. La chaîne de restauration décontractée Barbeque-Nation Hospitality a finalisé l’attribution des parts la semaine dernière. L’émission a été vendue dans la fourchette de Rs 498-500 par action, et a reçu des offres pour 2,99 actions crore contre 49,99 actions lakh proposées. Au cours de l’exercice précédent, les entreprises indiennes ont levé plus de 31 000 crores de Rs grâce à la liquidité mondiale et à la hausse du marché boursier national.

Vishal Wagh, responsable de la recherche chez Bonanza Portfolio Ltd, a déclaré à Financial Express Online qu’en voyant les annonces récentes, il est préférable de réserver les gains d’annonces et d’attendre la prochaine opportunité. Barbeque-Nation est la principale chaîne de restaurants décontractés (CDR) du pays (en termes de nombre de points de vente au 30 septembre 2020) et International Barbeque Nation Restaurants. La société possède et exploite les restaurants Toscano et UBQ by Barbeque Nation Restaurant.

Augmentation des cas de COVID-19, les restrictions peuvent nuire à la liste des actions de barbecue

Les analystes estiment que la liste de Barbeque Nation Hospitality semble sombre en raison des restrictions en réponse à l’augmentation des cas de COVID-19, car elle touchera le plus les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement. Vishal Balabhadruni, analyste principal de recherche chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express Online, que le secteur de l’hôtellerie semble bon à long terme, mais à court terme, il semble être sur une route cahoteuse. «On s’attend à ce que les actions de BBQ Nation se situent entre 510 et 512. Les investisseurs intéressés uniquement par la cotation des gains peuvent être déçus, mais les investisseurs qui y sont pour le long terme doivent conserver leurs positions », a-t-il ajouté.

Les parts de Barbeque-Nation Hospitality devraient être répertoriées au milieu des cas de corona de pointe. «Nous avions clairement mis en évidence les risques liés à l’investissement dans cette introduction en bourse qui comprenait la concurrence acharnée dans le secteur de la restauration et le coup dur pris par les restaurants en raison de la baisse du nombre de visiteurs», a déclaré Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments. Kondawar avait attribué une note «éviter» au problème.

Les investisseurs attribués doivent enregistrer des bénéfices dans Barbeque Nation

Même si les fondamentaux de Barbeque Nation restent stables et que la demande de QSR augmente depuis Covid, la fourchette de prix d’inscription est très surévaluée compte tenu de la frénésie actuelle des introductions en bourse, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades. «Le jour de la cotation, les investisseurs attribués devraient enregistrer des bénéfices substantiels et attendre une correction de 20 à 30% pour réintégrer l’action à des évaluations plus raisonnables», a-t-il déclaré à Financial Express Online.

Jubilant FoodWorks exerce ses activités dans le même secteur que Barbeque Nation. Parmi les goûts de Westlife Development, Specialty Restaurants et Burger King India, seul Jubilant FoodWorks a un ratio P / E positif de 140,05, selon le RHP déposé par Barbeque Nation. Au 31 décembre 2020, la société comptait 147 restaurants Barbeque Nation, six restaurants internationaux Barbeque Nation et 11 restaurants italiens, dont neuf sont exploités sous le nom de marque « Toscano » et un chacun sous les noms de marque « La Terrace » et « Collage ». . respectivement.

(Les recommandations de cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.