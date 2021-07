Stratégie de presse de Bennifer, Scooter et Yael Braun Split et couverture des Jeux olympiques

Jennifer Lopez et Ben Affleck naviguent dans le sud de la France pour le 52e anniversaire de J.Lo et fournissent un excellent contenu pendant qu’ils y sont. Mais quelle est exactement leur stratégie presse (1:00) ? De plus, A-Rod fait aussi de la voile dans le sud de la France (16:21), Scooter Braun et Yael Cohen divorcent (25:55) et quelques réflexions sur les Jeux olympiques de quelques jours (30:29) .

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Producteur : Kaya McMullen

