Stratégie de remboursement pour vos EMI, dettes pour économiser de l’argent pendant la session festive

Acheter des choses avec une dette peut vous donner une satisfaction immédiate, mais cela crée une obligation de payer le montant à partir des revenus futurs. Ainsi, acheter une chose avec des dettes ou avec des mensualités équivalentes (EMI) peut sembler abordable, mais prendre l’habitude de le faire peut créer un stress financier énorme pour vous à l’avenir.

Dans une telle situation, toute perturbation des revenus futurs peut même vous conduire à la faillite.

Même si vous parvenez à rester à flot, un trop grand nombre d’IME peut peser sur votre capacité de dépenses futures, même pour l’essentiel.

Il est donc important de restreindre votre désir et de dépenser dans la limite de vos revenus pour vous assurer que vous avez la capacité de dépenser pendant les festivités pour apporter le bonheur à vos proches.

« Bien que vos dettes ne doivent pas définir qui vous êtes, elles ont certainement un impact significatif sur vos finances. Surtout à l’approche des vacances, il est tentant de perdre la trace de vos obligations financières définitives et d’entraver votre cote de crédit en dépensant trop pour des articles matérialistes », a déclaré Nitin Mathur, PDG de Tavaga Advisory Services.

Parlant de la façon de gérer correctement vos finances, Mathur a déclaré: «Pour gérer efficacement votre dette, la première étape serait de maintenir un budget rigoureux et d’économiser pour un fonds d’urgence afin de respecter vos obligations financières à temps. Il est également essentiel de sélectionner une stratégie de remboursement de la dette appropriée et appropriée, telle que la «méthode boule de neige», dans laquelle la dette la plus petite peut être payée en premier, la «méthode de l’avalanche», dans laquelle la dette à taux d’intérêt le plus élevé ou le plus élevé peut être payée. le plus rapidement possible, ou la « méthode de consolidation de dettes », dans laquelle toutes les dettes peuvent être consolidées sur un seul compte pour un remboursement facile. Vous devez également mettre en place des rappels de paiement de facture mensuels qui non seulement vous feront gagner du temps, mais vous permettront également d’économiser une somme d’argent importante.

Les consommateurs qui achètent frénétiquement cette saison des fêtes, beaucoup choisissent de payer plus tard

Exprimant son point de vue, Manikanta Racharla, chef de la croissance et co-fondateur de Coine.ai, a déclaré : « Pour certains, « dette » est comme un mot de quatre lettres, mais pour d’autres, ce mot est synonyme de fardeau – et vous ne pouvez pas l’éviter. Mais avec les festivités qui approchent, nous ne voulons pas être alourdis par le fardeau des dettes et des IME.

Racharla énumère quelques étapes sur la façon de se libérer stratégiquement de cette ornière –

Les économies sont des sauveurs : C’est la première source à considérer. Commencez par rembourser le prêt avec le taux d’intérêt le plus élevé.Consolidation de la dette: Soyez malin et consolidez toutes vos dettes en un seul prêt – et profitez de taux d’intérêt bas sur des montants élevés.Réduire le mandat de votre prêt, et le montant EMI diminuera automatiquement.Paiements supplémentaires : Abandonnez le concept EMI habituel et profitez des prépaiements. Pourquoi? Parce qu’avec la diminution du montant principal, le montant des intérêts diminue également.

Parlant de la gestion de la dette, Anil Pinapala, PDG et fondateur de Vivifi India Finance, a déclaré : « Les finances personnelles sont un aspect important de nos vies et la façon dont nous les planifions a un impact sur tous les autres facteurs qui y sont liés.

« Le remboursement en temps opportun est la clé pour avoir une bonne cote de crédit, et c’est encore une fois crucial pour tout futur besoin de prêt que vous pourriez avoir, ainsi que pour maintenir les taux d’intérêt bas », a-t-il ajouté.

«Il faut éviter les retards de paiement ou les paiements manqués car ils entraînent une charge financière supplémentaire, car la banque ou l’établissement de crédit facturera alors des frais de retard, des intérêts pénaux, etc., ce qui augmentera à nouveau les charges de paiement. Pour éviter de tels tracas, les emprunteurs peuvent envisager de rembourser par anticipation les prêts en partie ou en totalité lorsqu’ils ont accès à des liquidités supplémentaires, mais avant d’opter pour cela, il est important de s’assurer qu’il n’y a pas de pénalités de remboursement anticipé ou que l’on peut négocier une renonciation/des pénalités réduites. pour le prépaiement », suggère Pinapala.

