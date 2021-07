Stratégie de trading haussier ou baissier : comment trader Nifty, Bank Nifty pour l’expiration hebdomadaire du 15 juillet F&O

Nifty, Bank Nifty Stratégie de trading hebdomadaire à expiration.

Par Raushan Kumar

L’indice de référence a conclu l’expiration hebdomadaire du 8 juillet sur une note modérée au milieu d’indices mondiaux faibles qui ont ébranlé les sentiments du marché. Sur une base d’expiration à expiration, le Nifty50 a clôturé 47 points ou 0,15% de plus à 15 727 et le Bank Nifty a clôturé 447 points ou 1,20% de plus à 35 274.

Pour la prochaine échéance du 15 juillet, les niveaux haussiers / baissiers de l’indice sont :

Futures astucieux : 15 913 pour agir en tant que cible-1 ; 15 962 pour agir en tant que cible-2 ; et 16 209 pour servir de cible 3.

Comment trader Nifty 50 en fonction des niveaux du graphique ci-dessus (basé sur le calcul du Quant et de la Volatilité) ?

Mouvement haussier : si les contrats à terme Nifty franchissent 15 800, les investisseurs peuvent acheter un contrat à terme sur indice et une option de vente de 15 800 avec un stop loss de 15 660 (à la clôture de la base ou du commerce en dessous de ce niveau plus de 15 minutes). S’il atteint l’objectif 1 de 15 913 au cours de la journée ou à n’importe quel moment de la semaine, révisez le stop loss à 15 800 et maintenez le commerce. Si l’objectif 2 de 15 962 est atteint, révisez le stop loss à 15 878 et maintenez la transaction. Continuez ainsi jusqu’à ce que l’objectif 3 ne soit pas atteint ou que le stop loss suiveur ne soit pas déclenché. Si le stop loss suiveur se déclenche, fermez également la position de l’option de couverture.

Mouvement baissier : si les contrats à terme Nifty tombent en dessous de 15 660, vendez des contrats à terme sur indices et achetez 15 650 options d’achat avec un stop loss de 15 800 (à la clôture de base ou tradez en dessous de ce niveau plus de 15 minutes). S’il atteint l’objectif 1 de 15 546 au cours de la journée ou à n’importe quel moment de la semaine, révisez le stop loss à 15 660 et maintenez le commerce. Si l’objectif 2 de 15 500 est atteint, révisez le stop loss à 15 580 et maintenez la transaction. Continuez ainsi jusqu’à ce que le dernier objectif ne soit pas atteint ou que le stop loss suiveur ne soit pas déclenché. Si le stop loss suiveur se déclenche, fermez également la position de l’option de couverture.

Bank Nifty : 35 680 pour agir en tant que cible 1 ; 35 800 cible-2 ; 36 350 cible cible-3.

Comment trader Bank Nifty sur la base des niveaux ci-dessus (basés sur le calcul du Quant et de la Volatilité) ?

Mouvement haussier : si les contrats à terme Bank Nifty franchissent 35 500, alors achetez un contrat à terme sur indice et une option de vente de 35 500 avec un stop loss de 35 000 (à la clôture de base ou tradez en dessous de ce niveau plus de 15 minutes). S’il atteint l’objectif 1 de 35 680 au cours de la journée ou à n’importe quel moment de la semaine, révisez le stop loss à 35 500 et maintenez le commerce. Si l’objectif 2 de 35 800 est atteint, révisez le stop loss à 35 600 et maintenez la transaction. Continuez ainsi jusqu’à ce que le dernier objectif 3 de 36 350 ne soit pas atteint ou que le stop loss suiveur ne soit pas déclenché. Si le stop loss suiveur se déclenche, fermez également la position de l’option de couverture.

Mouvement baissier : si les contrats à terme Bank Nifty tombent en dessous de 35 000, vendez des contrats à terme sur indices et achetez 35 000 options d’achat avec un stop loss de 35 500 (à la clôture de la base ou du commerce en dessous de ce niveau plus de 15 minutes). S’il atteint l’objectif 1 de 34 870 au cours de la journée ou à n’importe quel moment de la semaine, révisez le stop loss à 35 000 et maintenez le commerce. Si l’objectif 2 de 34 750 est atteint, révisez le stop loss à 34 950 et maintenez la transaction. Continuez ainsi jusqu’à ce que le dernier objectif ne soit pas atteint ou que le stop loss suiveur ne soit pas déclenché. Si le stop loss suiveur se déclenche, fermez également la position de l’option de couverture.

(Raushan Kumar FRM, CFA, est analyste de produits dérivés chez IIFL Securities. Seuls les traders actifs doivent utiliser cette stratégie. Négociez avec un minimum de 3 lots ou un ratio de 3 lots. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur, veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.