Stratégie derrière la nouvelle course de la natation olympique : relais mixte 4×100 quatre nages

Les Jeux olympiques de Tokyo comportent trois nouvelles épreuves dans la piscine : le 1500 mètres nage libre féminin, le 800 mètres nage libre masculin et le relais 4 × 100 mètres quatre nages mixte. Les Américaines Katie Ledecky ont dominé le 1500 tandis que Bobby Finke a effectué un retour incroyable pour remporter le 800.

Mais la finale du relais 4×100 quatre nages est fixée samedi matin à Tokyo et vendredi soir aux États-Unis, et cette nouvelle épreuve olympique pourrait bien être le relais le meilleur et le plus amusant de la piscine. Cet événement fait déjà partie de la programmation des championnats du monde, et sur la base des préliminaires plus tôt cette semaine, la finale sera une course folle et incontournable.

Le relais quatre nages comprend des centaines de dos, brasse, papillon et nage libre – dans cet ordre – et pour le relais quatre nages mixte, deux hommes et deux femmes dans n’importe quel ordre s’attaqueront aux jambes.

La Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker a eu un moment réconfortant avec Lilly King, ses coéquipières après avoir brisé le 200 brasse WR

Et comment les entraîneurs mettent en place ce qu’ils croient être la meilleure combinaison de nageurs implique une tonne de stratégie.

“Nous examinons de nombreux points de données pour nous aider à prendre la meilleure décision pour aider ce relais à monter sur le podium et, espérons-le, gagner l’or pour les États-Unis”, a déclaré l’entraîneur-chef masculin de Team USA, Dave Durden, plus tôt ce mois-ci lors du camp d’entraînement olympique. .

Les équipes devront peser leurs meilleurs nageurs spécialisés par rapport à l’ordre le plus avantageux en fonction du sexe, tout en tenant compte de la composition de leurs concurrents.

Découvrez le relais des championnats du monde 2019, via NBC Sports :

Dans les préliminaires des Jeux de Tokyo, la formation de l’équipe américaine comptait Regan Smith en nage sur le dos, Michael Andrew en brasse, Tom Shields en papillon et Abbey Weitzeil en nage libre. L’équipe a terminé deuxième avec un temps de 3:41,02 dans sa course contre la Grande-Bretagne – qui a battu le record olympique avec une course de 3:38,75 – et les deux équipes sont classées 1-2 avant la finale.

Cependant, les formations sont susceptibles de changer pour la finale, et la finale du relais quatre nages mixte de Team USA pourrait inclure Caeleb Dressel, Lydia Jacoby ou Ryan Murphy. (SwimSwam a décomposé les nombreuses, nombreuses options pour l’apparence de l’équipe de relais américaine.)

Durden a poursuivi en expliquant comment lui et l’entraîneur féminin de l’équipe américaine, Greg Meehan, détermineront la formation finale :

“Il y a beaucoup de mathématiques qui entrent dans certaines de ces décisions, mais il y a aussi des circonstances environnementales que nous examinons: à côté de qui nous nageons, où nous nageons dans les séries, où nous nageons – toc sur bois — potentiellement, jusqu’aux finales, comment nos athlètes se déplacent dans la première moitié de la compétition. « Donc, il y a cela et en regardant les commandes d’événements lors de ces sessions particulières et en nous assurant que nous préparons les gens ou que nous nageons les gens de la bonne manière qui n’a pas d’impact sur leurs nages individuelles mais nous aide également à ce que l’équipe américaine remporte une médaille d’or. . “

Caeleb Dressel a été submergé par l’émotion après avoir remporté l’or au 100 m libre avec un record olympique

Alors, quand les fans sauront-ils exactement qui fait partie de l’équipe de relais mixte de Team USA ? Probablement pas trop longtemps avant la finale elle-même.

Meehan a expliqué :

« Une heure avant la fin de la séance, nous aurons une carte relais qui sera le plan qui sera communiqué à l’extérieur. La seule bonne chose à propos de l’endroit où tombe le medley mixte – un peu similaire au medley masculin respectif [and] medley féminin [relays] – est-ce que c’est à la fin de la compétition, et nous aurons vu beaucoup de choses à ce moment-là. «Nous aurons vu la plupart des centaines de coups et 100 styles libres, et nous aurons donc une bonne idée de l’endroit où tout le monde se trouve et utiliserons simplement cela – avec toutes les choses que Dave a mentionnées – pour rassembler ces quatre individus… dans les préliminaires de nuit qui vont aider Team USA à atteindre la finale un jour et demi plus tard. “Et puis pour les quatre qui vont participer aux finales pour concourir pour une médaille d’or, nous allons simplement simplifier en quelque sorte.”

La Chine, l’Australie, l’Italie, les Pays-Bas, le Comité olympique russe et Israël rejoindront les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la finale du relais 4 × 100 quatre nages.

La finale est prévue vers 11 h 45 samedi matin au Japon, soit vers 22 h 45 HE. Faites-nous confiance : vous ne voudrez pas manquer cette course.

