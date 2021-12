Stratégie d’investissement pour 2022 : faut-il opter pour des fonds Flexi-cap ou des fonds Multi-cap ?

Les fonds flexi-cap ont l’avantage de réduire leur exposition midcap/small cap à zéro. En revanche, les fonds multi-capitalisations doivent maintenir un minimum de 25 % d’exposition aux actions de moyennes et petites capitalisations, ce qui peut augmenter le risque de baisse et la volatilité.

En modifiant les règles d’allocation d’actifs pour les fonds multi-capitalisations il y a quelque temps, SEBI a demandé aux gestionnaires de fonds d’être fidèles à leur étiquette et d’avoir une proportion de 25 pour cent de fonds à petite et moyenne capitalisation dans le portefeuille. Les experts du secteur affirment que cela a poussé de nombreux fonds à capitalisation multiple à se transformer en fonds à capitalisation flexible, afin de conserver la contribution plus élevée des grandes capitalisations dans leur portefeuille.

À tel point que les actifs nets sous gestion (AUM) des fonds Flexi cap s’élevaient à Rs 2 14 649,76 crore fin novembre. En comparaison, les fonds à capitalisation multiple géraient un encours sous gestion net de 31 543,38 crores de roupies.

Même si les fonds Flexi cap étaient considérés comme mieux placés pour gérer la volatilité du marché, les fonds multicap ont surperformé les fonds Flexi cap en 2021. Les experts disent que cela est principalement attribué à la montée en puissance des actions à petite et moyenne capitalisation. Les fonds à capitalisation flexible ont offert un rendement moyen de 31,89 % en 2021, contre 40,92 % pour la catégorie à capitalisation multiple.

Prashant Joshi, co-fondateur et partenaire de Fintrust Advisors, a déclaré : « Bien que cette fois, le marché se soit comporté en faveur des fonds à capitalisation multiple, pendant la période volatile où la qualité et la force de l’entreprise offrent le coussin requis, les fonds à capitalisation Flexi avec un la contribution des actions à grande capitalisation pourrait mieux performer. Le topper de la catégorie Flexi cap a offert 48,73 % de rendements en 2021, contre 67,86 % de rendements par le topper de la catégorie multi-caps.

Joshi explique : « La récente reprise du marché des actions, qui est plus prononcée dans les moyennes et petites capitalisations, et les attentes d’une politique monétaire ou budgétaire plus stricte à travers le monde peuvent jeter une ombre sur les marchés d’actions. En cas de ralentissement, les moyennes et petites entreprises sont plus sensibles aux aléas des marchés, présentent une volatilité élevée et peuvent avoir des baisses plus importantes. »

Il ajoute : « Dans un tel scénario, les fonds Flexi-cap ont l’avantage de réduire leur exposition aux moyennes/petites capitalisations à zéro. En revanche, les fonds multi-capitalisations doivent maintenir une exposition minimale de 25 pour cent aux actions de moyenne et petite capitalisations, ce qui peut augmenter le risque de baisse et la volatilité. »

Est-ce que davantage de fonds multi-caps se transformeront en caps de flexibilité ?

Selon Joshi, il pourrait y avoir plus d’offres de fonds multi-caps à l’avenir. Les capitalisations multiples ont leurs avantages car elles offrent une diversification à travers la capitalisation boursière. « Un fonds à capitalisation multiple permet au gestionnaire de fonds d’ajuster l’allocation de la courbe de capitalisation boursière en fonction des cycles économiques et des bénéfices, offrant de meilleurs rendements ajustés au risque à long terme », ajoute Joshi.

Comment s’y prendre pour l’allocation d’actifs pendant la période volatile ?

L’approche d’allocation dynamique d’actifs (DAA) peut sauver en période de volatilité. Cela dit, les experts soulignent qu’il doit correspondre au profil de risque d’un investisseur. Cela implique d’ajuster l’allocation d’actifs entre diverses classes d’actifs et sous-classes d’actifs en fonction de l’opportunité offerte, de la volatilité affichée et de la corrélation, pour s’adapter aux conditions du marché.

Il permet également de réduire le risque et d’atténuer la volatilité au niveau du portefeuille, et de tirer parti des opportunités offertes par les différentes classes d’actifs. « Réduire l’exposition aux actions et augmenter la dette lorsque les marchés boursiers sont chers, et vice versa, est un exemple de DAA. Le déplacement de l’allocation vers les grandes capitalisations à partir des moyennes et petites capitalisations sur la base des attentes risque-rendement est un exemple de sous-actif DAA », ajoute Joshi.

