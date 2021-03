Stratégie du jour de cotation en bourse de Nazara Tech: prime élevée sur le marché gris; devriez-vous acheter plus ou conserver après la mise en vente?

Nazara Technologies, soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, est populairement connu pour ses jeux sur les séries Championnat du monde de cricket, Chhota Bheem et Motu Patlu.

Les actions de Nazara Technologies, soutenues par Rakesh Jhunjhunwala, seront cotées en bourse le 30 mars 2021, à la suite de l’introduction en bourse récemment conclue. L’émission publique du leader du jeu mobile a été souscrite 176 fois et a été vendue dans la fourchette de prix de 1 100 à 1 101 Rs par action. Avant la cotation des actions sur les bourses, les actions de Nazara Technologies ont été vus cotant une forte prime du marché gris de Rs 690. Les actions régnaient à Rs 1 791, en hausse de 62,67 pour cent sur le marché gris par rapport au prix d’émission. La forte prime du marché gris ne garantit pas toujours des gains de cotation. La société a finalisé l’attribution des actions cette semaine.

Ajit Mishra, VP- Analyste technique principal, Religare Broking Ltd, a conseillé de ne pas spéculer uniquement sur les gains de cotation. Mishra a déclaré à Financial Express Online que les investisseurs devraient détenir l’action avec un horizon d’investissement à moyen et long terme. Nazara Technologies est connue pour ses jeux sur le championnat du monde de cricket, les séries Chhota Bheem et Motu Patlu. Il possède des adresses IP, notamment WCC et CarromClash dans les jeux mobiles, Kiddopedia dans l’apprentissage précoce gamifié, NODWIN et Sportskeeda dans les médias esports et esports, et Halaplay et Qunami dans les jeux d’adresse, fantastiques et trivia.

Nazara Technologies, première société de jeux à être cotée

Nazara Technologies sera la première société de jeux à être cotée en bourse. Il propose une large gamme de produits de jeux diversifiés dans les jeux interactifs, les sports électroniques et l’écosystème d’apprentissage précoce gamifié sur les marchés émergents. L’activité de Nazara Technologies opère dans différents segments: (1) activité basée sur l’abonnement; (2) entreprise freemium; (3) eSports; (4) l’apprentissage précoce gamifié; et (5) le jeu en argent réel. Il compte au total 40,17 millions et 57,54 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans les jeux comme sur FY20 et 9MFY21, respectivement. L’introduction en bourse est évaluée à 12,6 fois le chiffre d’affaires de FY20 EV, ce qui semble être plus élevé que celui de certaines sociétés de jeux mondiales comme Tencent Holdings et Electronic Arts », a déclaré Vikas Jain, analyste principal de recherche chez Reliance Securities, à Financial Express Online.

Cependant, compte tenu de l’énorme potentiel de croissance de la ligne supérieure ici, qui est évident à partir des revenus de 1HFY21, le problème semble être raisonnablement évalué. Tencent Holdings et Electronic Arts se négocient à 5,5-6x de CY22E sur EV / ventes et compte tenu de la croissance des revenus de 35-40% pour NTL sur FY20-FY23E, les évaluations EV / ventes semblent confortables. «En tant que premier acteur de l’espace de jeu en ligne à être coté en Inde, l’action continuerait d’être demandée et nous restons positifs sur l’action», a ajouté Jain.

Nazara Tech peut lister au-dessus de Rs 1,650

En tant que première société de jeux à figurer sur la liste, Nazara Technologies pourrait obtenir des évaluations de premier ordre en raison de ses activités dans un secteur de niche et de ses perspectives de croissance solides dans les temps à venir, déclare Manan Doshi, cofondateur de UnlistedArena.com, qui s’occupe des actions pré-IPO et non cotées. Alors que les stocks de thèmes numériques sont en plein essor dans l’espace répertorié et que Nazara peut être le nouveau membre du club. Avec quelques inscriptions amorties, nous avons vu les sentiments se refroidir un peu sur les marchés primaires », a déclaré Doshi. «Cependant, à mon avis personnel, Nazara Technologies peut inscrire à des primes majestueuses qui peuvent mener la liste n’importe où au-dessus de 1 650 roupies. S’il est coté à de telles primes, les gains seraient importants pour les investisseurs à court terme. Cependant, je pense que le jeu est une histoire à long terme et que Nazara devrait rester au centre des préoccupations après son inscription », a-t-il ajouté.

(Les recommandations de cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

