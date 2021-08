Stratégie du jour de la cotation de l’introduction en bourse de CarTrade : l’action peut augmenter de 20 % même si la prime du marché gris diminue ; acheter, vendre, conserver ?

Au milieu des sentiments négatifs sur les marchés primaires en raison de la sous-performance des introductions en bourse récemment cotées, la cotation de CarTrade Tech est également susceptible d’être affectée.

L’introduction en bourse de CarTrade Tech est prête à faire ses débuts en bourse le vendredi 20 août 2021, après que l’émission a été souscrite 20,29 fois. Sur le marché primaire, les actions CarTrade Tech ont encore baissé. La prime du marché gris est maintenant tombée à Rs 120 contre Rs 180, plus tôt cette semaine, par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 1 618. Les actions de CarTrade Tech se négociaient à 1 738 roupies, une prime de 7,4% sur le marché gris, par rapport au prix d’émission, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées.

CarTrade Tech est soutenu par des investisseurs de renom – Warburg Pincus, Temasek, JP Morgan et March Capital. Au milieu des sentiments négatifs sur les marchés primaires en raison de la sous-performance des introductions en bourse récemment cotées, la cotation de CarTrade Tech est également susceptible d’être affectée, a déclaré un analyste. « CarTrade Tech peut répertorier environ 1 725-1 800 Rs. Malgré le problème qui semble cher, nous pouvons également assister à la fantaisie après l’inscription, car il a l’avantage du premier arrivé. Cependant, à mon avis, il est préférable de suivre les performances futures pour une vision à long terme », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

La plateforme CarTrade permet aux clients d’acheter et de vendre des voitures d’occasion ainsi que des voitures neuves. La société est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée via ses marques : CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz. Les analystes disent que lors de l’ouverture de l’introduction en bourse le 9 août 2021, la prime du marché gris était de Rs 400 ou 24,7%, par rapport au prix d’émission. Depuis lors, il a été volatil et en baisse constante et maintenant la prime du marché gris est d’environ 170 Rs. «À mon avis, la fièvre globale des introductions en bourse est en baisse au milieu de la faiblesse des indices de marché plus larges. Cela a gâché le goût des introductions en bourse, en particulier au mois d’août », a déclaré à Financial Express Online Harsh Patidar, analyste automobile chez CapitalVia Global Research.

Harsh Patidar a également ajouté que l’introduction en bourse de CarTrade avait été sursouscrite, ce qui est assez encourageant. « Je m’attends à ce qu’il donne un gain de cotation décent de 15 à 20 %. Les investisseurs qui ne s’inquiètent pas de la volatilité à court terme peuvent continuer à détenir cette action à long terme car les fondamentaux de l’entreprise sont solides et cela pourrait donner des rendements impressionnants au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

L’industrie automobile en Inde est très compétitive. Les principaux concurrents de la société comprennent des marques telles que Cars24 (Cars24 Services Pvt Ltd), CarDekho et BikeDekho (Girnar Software Pvt Ltd), Droom (Droom Technology Pvt Ltd) et Mahindra First Choice Wheels Ltd. Les analystes de Hem Securities prévoient 5 à 7 %. gagner sur la cotation de CarTrade Tech. « Les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices partiels au cas où ils conserveraient leur participation à long terme, car la société, qui est un marché leader pour les ventes automobiles avec un écosystème synergique, dispose de plates-formes technologiques de bout en bout exclusives axées sur la science des données pour fournir des solutions » Astha Jain, analyste de recherche principale, Hem Securities. En outre, la société est la seule plate-forme numérique automobile rentable parmi ses pairs avec des modèles légers et des marges d’EBITDA décentes, a-t-elle déclaré.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

