Stratégie Euro DFS, alignements et choix pour DraftKings & FanDuel ⋆ .

Rapport sur les cotes de l’euro

Hongrie (+700) vs Portugal (-227), O/U 2.5

France (+170) vs Allemagne (+175), O/U 3,5

Choix DFS Euro 2020: DraftKings + FanDuel Lineups | 15 juin

Ceux-ci sont répertoriés dans l’ordre de ce que je pense être les meilleurs jeux, y compris la projection médiane, le plancher et la hausse.

Choix de l’Euro DFS : attaquants/milieux de terrain

Cristiano Ronaldo (DraftKings 10 700 $, FanDuel 22 $) Bruno Fernandes (DraftKings 8 700 $, FanDuel 19 $)

Le match de mardi consiste en un match à deux, le Portugal étant le grand favori. Ils affrontent une équipe hongroise qui s’est bien classée lors des derniers matches mais qui n’a pas le niveau de compétition qu’elle est sur le point de voir. Cristiano Ronaldo mène le Portugal en termes de volume de tirs et de score global. Il construit un plancher sur les 9,14 tirs par match, qui voient 43,4% de précision. Ce volume pour Ronaldo baissera considérablement en euros, mais ne vous attendez pas à ce qu’il le fasse contre une équipe hongroise plus faible. Il est un jeu de base quel que soit le propriétaire et le prix demandé élevé.

Les ensembles semblent être partagés entre Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Silva vous offre un allégement de salaire et une légère augmentation des fautes tirées au sort – 1,64 par match contre 1,02 de Fernandes. Le volume de traversée est réparti uniformément à une assise moyenne d’environ quatre chacun. Fernandes est plus enclin à viser les buts, avec 2,98 tirs par match, tandis que Silva est plus un distributeur. Les économies portent sur la combinaison Silva et Ronaldo, qui permet de dépenser des joueurs clés lors du deuxième match. Considérez également l’empilement des trois et mettez un peu de côté dans la bataille plus serrée entre la France et l’Allemagne.

Serge Gnarby (DraftKings 7 300 $, FanDuel 18 $)

L’Allemagne connaît un premier match difficile contre la France. Ils ont l’avantage de jouer à Munich. L’option de chasse au but vient à une demande raisonnable dans Serge Gnarby. Gnarby ne gérera pas les pièces fixes ou les ensembles PK, qui semblent divisés entre Toni Kroos et Ilkay Gundogan. Gnarby crée cependant dans l’espace ouvert et mène son pays en termes de volume de tirs et de buts. Il réalise en moyenne 4,64 tirs par match sous sa forme récente, avec un clip de précision sur la cible de 42,3%.

En descendant les options GPP, Kroos présente de la valeur avec ses 3,5 tirs par match et une précision de 57,1% sur la cible. Il gère certains sets, ce qui lui donne un avantage sur Gundogan lorsqu’il considère une fourchette de 6 000 $ à mi-parcours. Le choix de Thomas Muller, Timo Werner ou alors Kai Havertz dépend de qui commence. La préférence va à Havertz, qui est dans une bien meilleure forme actuelle et qui coûte 5 000 $.

Antoine Griezmann (DraftKings 8 500 $, FanDuel 19 $)

La France entre dans l’Euro en tant que favorite pour gagner. La situation des blessures avec Antoine Griezmann jouera un rôle clé pour que cela se produise. Pour être honnête, l’Allemagne semble avoir le dessus dans cette sortie. Néanmoins, les prix doux facilitent l’intégration de Griezmann, qui devrait jouer dans ce match. Il gère tous les sets pour les champions en titre de la Coupe du monde. Il tire en moyenne 3,63 tirs par match et construit le sol sur 6,5 centres et crée des occasions.

Le prix demandé de Kylian Mbappé fait un endroit intéressant. Il acquiert la propriété mais pas le niveau que Ronaldo et Griezmann auront. Sa vitesse est difficile à apprivoiser, ce qui conduit à deux fautes nulles en moyenne. Il tire 2,67 coups par match et peut répartir les chances de marquer. En espèces, Ronaldo ressemble à l’incontournable. En GPP, Mbappe sera certainement différent.

Choix Euro DFS : Défenseur

Joshua Kimmich (DraftKings 5 ​​800 $, FanDuel 14 $)

Josué Kimmich est l’option de base au poste de défenseur. Il gère les virages et son volume de croisement en jeu ouvert rend son prix demandé inférieur à 6 000 $ assez facile à payer. Une autre option avec un volume de jeu ouvert est Raphaël Guerreiro du Portugal.

Meilleurs gardiens de but

Rui Patricio (DraftKings 5 ​​700 $, FanDuel 13 $) Manuel Neuer (DraftKings 4 700 $, FanDuel 9 $)

