Stratégie marketing et plans de revenus de Centuary Mattress : Centuary Mattress augmente les dépenses marketing de 30 % au cours de l’exercice 22 ; vise à étendre les magasins de détail hors ligne

L’entreprise s’attend à ce que le chiffre d’affaires des ventes augmente de 30% au cours de la dernière période festive

L’importance de la santé et des produits connexes a augmenté en raison de la pandémie. En conséquence, les entreprises ont intégré de telles offres dans leurs produits. Le cas n’est pas différent en ce qui concerne le matelas Centuary, qui prétend avoir réutilisé tous ses produits qui sont maintenant créés avec un bouclier/une technologie antimicrobienne. « Depuis l’année dernière, nous communiquons sur la proposition antimicrobienne avec nos consommateurs et le plan est de s’appuyer sur cela au cours des prochaines années », a déclaré à BrandWagon Online Uttam Malani, directeur exécutif de Centuary Mattress. La société a récemment lancé ses matelas basés sur la technologie du gel de cuivre dans une fourchette de prix commençant à Rs 35 000, qu’elle prévoit d’annoncer sur son emballage, ses communications sur les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les communications au-dessus de la ligne (ATL).

De plus, la société affirme avoir augmenté ses dépenses marketing de 30 % au cours de l’exercice 22. La société affirme que 60 à 70 % des dépenses de marketing tourneraient autour du contenu vidéo. De plus, 30 % seraient répartis entre la radio, la presse écrite, le marketing à la performance et les bannières publicitaires. « La radio et la presse écrite, bien qu’elles fassent partie de nos campagnes tactiques, ne sont pas nos principaux médias. Ainsi, le marketing vidéo divisé entre les plates-formes numériques et les médias conventionnels tels que la télévision serait le principal média », a ajouté Malani. La société affirme avoir enregistré une croissance de 30% de son chiffre d’affaires net au cours de l’exercice 21. De plus, il s’attend à ce que le chiffre d’affaires des ventes augmente d’environ 50 % au cours de l’EX22.

Fait intéressant, les communications de l’entreprise ont été largement axées sur la santé au cours de la dernière année, a déclaré Malani. Cela s’explique par une sensibilisation accrue à la santé et aux produits connexes pendant la pandémie de Covid-19. « La fonctionnalité supplémentaire de la technologie antimicrobienne dans l’ensemble de notre portefeuille de produits est venue sans frais supplémentaires et nous l’avons annoncé de cette façon. De plus, nous essayons de maintenir la santé en tant que pilier important de notre marketing, mais également d’ajouter certaines communications sur les nouvelles offres de produits », a-t-il ajouté.

A noter, la saison des fêtes et des mariages entre le trimestre octobre-décembre représente environ 40 % des ventes de la catégorie. La société s’attend à ce que le chiffre d’affaires des ventes augmente de 30 % au cours de la dernière période festive. Il affirme en outre que les villes de métro et de niveau 1 représentent actuellement 50 % des revenus globaux, tandis que les villes de niveau 2 et 3 représentent le reste 50 %, ce qui est également le cas pour les consommateurs âgés de 20 à 50 ans. De plus, 90 % de ses ventes sont générées via des canaux hors ligne et 10 % des ventes proviennent de canaux en ligne. Au sein du offline, les points de vente exclusifs de marques représentent environ 50 % des ventes et le reste des points de vente multimarques.

« En termes d’accessibilité à plus de consommateurs, nous devons être présents à plus de points de contact de vente au détail, que ce soit en ligne ou hors ligne. Nous avons l’intention d’étendre notre présence au détail hors ligne de 4 000 réseaux de concessionnaires à 6 000 détaillants au cours des 12 prochains mois », a déclaré Malani.

