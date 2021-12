Les acteurs EMS AMBER, DIXON ont enregistré une croissance robuste des ventes, tirée par le vent arrière de l’indigénisation et la hausse du PLI.

La couverture JEF SMID a affiché une croissance solide des ventes/PAT à +31%/35% en glissement annuel au T2FY22. La forte demande de l’upcycle du logement (SI, ASTRA, KJC), la traction dans l’électroménager, l’électricité (HAVL, CROMPTON, VGRD) et le redressement de l’Ebitda dans GRIL, HEG ont soutenu la croissance. De nombreux acteurs ont eu recours à des hausses de prix pour répercuter l’escalade des coûts des intrants, ce qui pourrait amortir l’OPM au troisième trimestre. Les acteurs EMS AMBER, DIXON ont enregistré une croissance robuste des ventes, tirée par le vent arrière de l’indigénisation et la hausse du PLI.

Matériaux de construction : les tuyaux et les tuiles s’en sont mieux sortis que la plupart des secteurs SMID au deuxième trimestre, les ventes/PAT ayant augmenté de +50 %/+53% resp. Cependant, l’OPM moyen a baissé de -60 points de base, sur une base annuelle plus élevée et des coûts discrétionnaires en hausse. Les prix des tuyaux en PVC (principalement FNXP, SI) ont augmenté de plus de 30 % en glissement annuel, en raison de la hausse des prix de la résine. En CPVC Pipes, ASTRA a enregistré deux hausses de prix en octobre 21, cumulées à +12% ; plein bénéfice à voir au troisième trimestre. Le scénario de la demande est sain, tiré par le Logement (ASTRA, SI). Cependant, l’augmentation des stocks de RM a entraîné une augmentation des jours d’inventaire dans les canalisations. Dans le but de répercuter la hausse des coûts des intrants, KJC a procédé à trois séries de hausses des prix des carreaux, la dernière de +4% en octobre 21 (YTD +10%). Les acteurs de Morbi n’ont pas acheminé l’offre excédentaire sur le marché intérieur, ce qui entraîne une stabilité des prix.

Électricité, électroménager : la croissance des ventes au deuxième trimestre (hors WHIRL) a été forte à + 31 % en glissement annuel, tirée par une demande saine (relance B2B), un cycle de hausse du logement, une pénétration plus profonde et des gains de parts de marché des non organisés. Cables & Wires a connu une hausse des prix de +35-40% en glissement annuel en raison de la répercussion de la volatilité du RM. Les appareils électroménagers ont connu des hausses de prix calibrées, totalisant +15-20% YTD. En raison des prix élevés, la traction des biens durables à prix plus élevé semble avoir pris du retard par rapport aux appareils électroménagers et électriques à bas prix. Le chiffre d’affaires de WHIRL au deuxième trimestre a été stable en glissement annuel contre une croissance de +16 à 46 % en glissement annuel pour VGRD, HAVL et CROMPTON. L’OPM moyen a baissé de -200 points de base, impacté par le décalage dans l’augmentation des prix compte tenu de la forte augmentation des coûts des intrants, de la hausse des dépenses publicitaires et d’une base plus élevée.

EMS : La croissance des ventes a été notable à + 66 % en glissement annuel au deuxième trimestre, tirée par la hausse du PLI dans les ventes mobiles à DIXON et les ajouts de clients et les ventes de composants en hausse dans AMBER (interdiction d’importer AC en octobre 20). Alors qu’AMBER a amélioré l’OPM de +50bps, l’OPM de DIXON a baissé de -150bps impacté par l’évolution du mix produits (% OEM plus élevé). En novembre 21, AMBER a reçu deux approbations PLI pour les composants AC, tandis que DIXON a reçu pour les composants AC et LED (une chacun).

Électrodes en graphite : GRIL et HEG ont continué à afficher un redressement rapide en glissement annuel sur l’Ebitda. L’utilisation des capacités a augmenté en glissement trimestriel, maintenant à 80-90%, tirée par l’amélioration de la demande. Les prix des électrodes ont augmenté de +20 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre et HEG mgmt prévoit également des hausses de prix séquentielles au S2FY22. Cependant, les prix du coke en aiguilles et de quelques autres intrants (par exemple : fret, brai) augmentent également en glissement trimestriel.

Meilleurs choix : nous préférons les leaders du marché tels que CROMPTON et SI en raison de leur forte franchise de marque (facilité à accepter des hausses de prix), de la maîtrise des coûts, des lancements premium (mix à valeur ajoutée) et de la distribution bien établie. Nous apprécions également les acteurs EMS AMBER et DIXON, compte tenu de la forte opportunité d’indigénisation et du potentiel de hausse du PLI.

