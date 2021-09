Stratégie pour le jour de la cotation d’Ami Organics : la prime du marché gris bondit, l’action fait ses débuts le 14 septembre ; comment commercer ?

L’introduction en bourse d’Ami Organics a été souscrite 64,54 fois et la portion de détail a vu l’application 13,36 fois, ce qui signifie qu’un investisseur sur 12 obtiendra l’attribution. Image : site Web d’Ami Organics

La société chimique de spécialité Ami Organics, dont l’attribution des actions de l’introduction en bourse sera finalisée mercredi, s’échangeait avec des gains sur le marché primaire mardi. Les actions d’Ami Organics étaient cotées à une prime du marché gris de 170 Rs par rapport au prix d’émission de 610 Rs. Les actions se négociaient à 780 Rs, une prime de 28% par rapport au prix de l’introduction en bourse sur le marché gris selon les personnes qui traitent en actions de sociétés non cotées. Au cours du processus d’appel d’offres pour l’introduction en bourse, la prime du marché gris d’Ami Organics est tombée à Rs 95, qui a maintenant bondi à Rs 170. Les actions devraient être cotées le 14 septembre 2021.

Hausse des primes du marché gris, que faire ?

Les analystes disent qu’au mois d’août, les marchés ont connu une série de cotations négatives à stables où l’euphorie de l’introduction en bourse s’est estompée en raison de l’inadéquation entre l’équilibre croissance-évaluation. «Même dans un environnement aussi ho-hum, l’introduction en bourse d’Ami Organics a recueilli un abonnement décent de la part des investisseurs en raison de la tarification modérée de l’émission. Dans une perspective à long terme, Ami Organics pourrait briser la frénésie des cotations lentes et régénérer l’intérêt pour les marchés primaires », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

Les fondamentaux d’Ami Organics semblent être bons avec un PE inférieur à celui de ses pairs. Les analystes conseillent aux investisseurs désignés de réserver un bénéfice partiel sur la cotation. “Techniquement, le marché global semble très suracheté et un gain de cotation de 15 à 20 % devrait être utilisé pour sortir de la moitié et revenir après une correction décente”, a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

L’introduction en bourse d’Ami Organics a été souscrite 64,54 fois et la partie retail a vu 13,36 fois la demande, ce qui signifie qu’un investisseur sur 12 obtiendra l’attribution, a déclaré un analyste. L’introduction en bourse d’Ami Organics a été évaluée à un rapport cours/bénéfice de 35,6 fois et un EV/EBITDA de 25,7 fois dans la fourchette de prix supérieure de l’introduction en bourse sur la base des chiffres de l’exercice 2021, ce qui est plus élevé que le groupe de pairs coté. “Nous suggérons aux investisseurs à court terme de réaliser des bénéfices le jour de la cotation s’ils reçoivent l’attribution”, a déclaré Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel Broking.

