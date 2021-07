Stratégie PrizePicks + Conseils pour Bucks vs Suns Finals Game 2 ⋆ .

Malheureusement, la saison fantastique de la NBA touche à sa fin. En plus de cela, comme il n’y a qu’un seul match à cause des finales NBA, la façon dont beaucoup jouent à DFS doit complètement changer. Alors que la version la plus courante de NBA DFS propose aux utilisateurs de créer des files de joueurs, cela peut devenir une tâche plus difficile les soirs de match unique. Si vous souhaitez jouer à la NBA Fantasy mais que vous souhaitez une façon différente de le faire, PrizePicks peut être exactement ce que vous recherchez.

PrizePicks fournit une grande liste de statistiques et de points fantastiques, et les utilisateurs peuvent choisir pour quels paris ils souhaitent faire une prédiction. Enchaîner quelques choix peut rapporter jusqu’à 10 fois les frais d’inscription. Les utilisateurs peuvent même combiner des choix dans différents sports. La seule règle est qu’ils doivent faire des choix pour les joueurs d’au moins deux équipes différentes.

Je continuerai à publier des choix pour les finales NBA à utiliser sur PrizePicks dans un autre article. Cependant, pour celui-ci, nous examinerons une stratégie générale pour gagner sur PrizePicks et comment cette stratégie peut être appliquée au match 2 de la série Milwaukee Bucks – Phoenix Suns ce soir.

Stratégie Fantasy NBA PrizePicks

Contrairement à certains autres sites d’accessoires DFS, PrizePicks offre une liberté totale sur les accessoires. Ils offrent une grande liste d’accessoires et les utilisateurs doivent sélectionner un seul accessoire par joueur et des accessoires d’au moins deux équipes différentes. En tant que tel, quelqu’un qui ne voudrait prédire que la formation de départ des Suns ce soir n’aurait pas de chance.

Sur PrizePicks, les utilisateurs choisissent entre deux et cinq accessoires. Si vous choisissez entre trois et cinq, il existe une autre option appelée « Flex Play ». Dans ce cadre, il s’agit d’un paiement plus petit pour les gagnants, mais cela permet d’être incorrect sur un ou plusieurs choix et d’être toujours payé quelque chose. Sinon, le format de concours typique est « Power Play ». Ce format paie jusqu’à 10 fois les frais d’entrée pour prédire correctement les quatre accessoires de joueur fantastique de la NBA.

PrizePicks utilise également le même format de score NBA Fantasy que FanDuel, afin que les joueurs puissent facilement utiliser les projections d’Awesemo pour faire des choix sur leur site.

Dernier contenu NBA DFS

Application de la stratégie Fantasy de la NBA PrizePicks au match 2 des finales de la NBA

Étant donné que l’on peut simplement jouer les accessoires avec lesquels ils sont le plus à l’aise, il est sage de choisir des joueurs qui sont corrélés positivement ou négativement les uns aux autres. La projection d’un script de jeu et la sélection d’accessoires qui s’alignent avec ledit script offrent une plus grande chance qu’ils touchent tous si les projections se produisent.

Ce soir, les Suns sont avantagés de 5 points face aux Bucks. Si les cotes sont correctes et que les Suns gagnent, les utilisateurs peuvent consulter les victoires passées des Suns et déterminer ce qui est le plus susceptible de jouer pour NBA Fantasy. Après le match 1 combiné pour 223 points, le total projeté ce soir est de 220,5, ce qui est également assez élevé. Cela signifie que les Suns sont projetés pour 112,75 points en équipe. Il serait sage de choisir parmi les totaux de points de leurs marqueurs ou de laisser cet accessoire seul. Prédire quelqu’un comme Devin Booker avoir une mauvaise soirée de tir sur une victoire d’équipe de haut niveau comporte trop de risques.

Chris Paul a très bien joué dans les victoires de Phoenix, et il est plus positivement corrélé avec Jae Crowder, Booker et Deandre Ayton.

