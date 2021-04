Stratégie vaccinale pour rester concentrée sur le groupe prioritaire

Paul a déclaré que le pays s’en tiendrait au groupe d’âge prioritaire de 45 ans et plus.

Les quatre prochaines semaines allaient être critiques pour l’Inde car la situation est grave et la deuxième vague se propage à travers le pays, a déclaré mardi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog lors du briefing du ministère de la Santé de l’Union. Il y avait une augmentation des cas dans d’autres États et à mesure que les cas augmentaient, la mortalité augmentait également, de sorte que rien ne peut être tenu pour acquis maintenant, a déclaré Paul. La vitesse de transmission lors de la deuxième vague était plus rapide, a-t-il prévenu. Cependant, le gouvernement n’allait pas répondre en élargissant la base de vaccination et en vaccinant tous les adultes. Paul a déclaré que le pays s’en tiendrait au groupe d’âge prioritaire de 45 ans et plus. Le pays ouvrirait la vaccination au moment opportun, a-t-il déclaré.

Telle était la stratégie suivie par tous les pays développés, y compris les pays riches comme la Suisse et la Suède, et cela se poursuivra également en Inde, a-t-il déclaré. Le succès du programme de vaccination ne doit pas être compromis et le pays doit célébrer ces réalisations, a-t-il déclaré. Le pays avait administré 8,31,10,926 doses au 6 avril et c’était l’une des accélérations les plus rapides du programme de vaccination au monde, a déclaré Paul.

Les cas actifs dans le pays ont atteint 7,88 223 cas mardi avec 1,65 547 décès. Avec 81 378 cas, Pune a continué à figurer en tête de la liste des districts avec les cas les plus actifs, suivie de Mumbai avec 73 281 cas et de Thane avec 57 635 cas.

Sept des dix premiers districts se trouvaient dans le Maharashtra. Bengaluru Urban, Delhi et Durg étaient les trois autres dans les dix districts les plus touchés. Le Maharashtra enregistrait le plus grand nombre de cas ainsi que de décès et la situation au Pendjab et au Chhattisgarh était également très préoccupante.

Le gouvernement déployait 50 équipes multidisciplinaires de santé publique dans le Maharashtra, le Chhattisgarh et le Punjab pour aider à la surveillance, au contrôle et aux mesures de confinement de Covid-19.

