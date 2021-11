Stratégies à trois arrêts ? Interdit de doubler? À quoi s’attendre de la première course de F1 à Losail · .

La Formule 1 se rend pour la première fois sur le circuit international de Losail ce week-end.

Le site du Qatar accueille rarement des courses monoplaces de haut niveau, la piste sera donc complètement nouvelle pour 18 des 20 pilotes sur le terrain. Que peuvent-ils attendre du nouvel ajout à l’horaire?

Quels pilotes y ont déjà couru ? Deux pilotes sur la grille actuelle ont déjà roulé à Losail. Sergio Perez a remporté la seule visite du GP2 Asie sur le site en 2009. Malheureusement, il dit qu’il ne se souvient de rien à ce sujet.

« La première fois que je suis allé sur le simulateur, c’était comme si je n’y étais jamais allé », a admis Perez. « Mais ensuite, j’ai regardé une vidéo et j’ai vu que j’étais là il y a de nombreuses années.

« Je pense que ce sera un camion amusant, assez rapide. Beaucoup d’appuis là-bas, nécessaires pour les sections à grande vitesse. Je pense que nous allons en profiter.

Le seul autre pilote avec une expérience de Losail est Nikita Mazepin, qui a fait sa première apparition dans une course monoplace sur la piste en 2014. Ses résultats dans le peloton de 14 personnes lors d’un week-end de quadruple tête étaient cinquième, deuxième, abandon et sixième.

Perez ne se souvient pas de sa visite victorieuse à Losail. « C’est une piste que j’apprécie, même si je n’y suis pas allé depuis longtemps », a déclaré la recrue Haas. « C’est une piste où il reste beaucoup de sable.

Conclusions des sims

Les détails de l’ajout de la piste au calendrier ont été révélés pour la première fois par . en juillet et officiellement annoncés par la F1 fin septembre. Les équipes ont dû travailler rapidement pour intégrer le modèle de piste dans leurs simulateurs.

Pierre Gasly a décrit le tracé à grande vitesse comme « unique » et George Russell l’a comparé au circuit italien du Mugello, qui a couru la F1 l’année dernière. « C’est très, très rapide et fluide. Pas beaucoup de temps pour se détendre et puis évidemment, nous avons cette longue ligne droite.

« Il y a beaucoup de virages à vitesse moyenne, des virages en quatrième, cinquième vitesse, il n’y a qu’un seul virage à vitesse lente, ce qui, je pense, va être vraiment intéressant, puis il s’ensuit une très longue ligne droite. Donc ça va être difficile parce que je pense qu’il y aura beaucoup de divisions dans la stratégie en termes d’endroit où les gens vont utiliser l’appui parce que la ligne droite est si longue mais vous avez tellement de virages où vous avez besoin de cet appui.

Après sa session dans le simulateur McLaren, Lando Norris a déclaré qu’il s’attendait à « une course physique » sur « une piste assez rapide et amusante avec quelques grandes zones de freinage ».

La ligne droite principale sera probablement le seul endroit de dépassement. La difficulté probable de dépassement était un thème récurrent parmi ceux qui ont échantillonné la piste virtuellement. Le responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, a déclaré que le dépassement « pourrait être difficile » mais que « par eux-mêmes, les conducteurs l’adoreront ».

« Je pense que la plupart de ces virages dans la section centrale seront très amusants », a expliqué Robson. « Vous n’allez pas faire de dépassement là-bas, et il n’y a qu’une ligne droite principale, une zone DRS. Je pense qu’ils vont apprécier. C’est peut-être une course difficile, mais encore une fois, qui sait, nous devons y aller et la tester et voir comment les gens s’en sortent.

Charles Leclerc fait partie de ceux qui n’ont pas eu la chance d’évaluer la piste sur simulateur. Il a déclaré qu’il devra « essentiellement découvrir la piste une fois que j’y serai », après avoir étudié à bord des pilotes de simulateur professionnels de Ferrari.

Suivi des ajustements pour la F1

La configuration fondamentale du circuit de Losail n’a pas été modifiée, mais des ajustements ont été apportés pour le rendre prêt pour la F1. La modification la plus importante se situe au début de la ligne droite principale, où l’entrée de la voie des stands a été « considérablement modifiée » selon le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi, qui a visité la piste à plusieurs reprises pour inspecter les travaux sur les changements.

Amro Al-Hamad, directeur exécutif de la Qatar Motor and Motorcycle Federation, a déclaré à . « de nombreux changements concernent les barrières de sécurité. Le type de barrières de sécurité requises pour la Formule 1 [are] complètement différent du TecPro utilisé [in other series]. «

Néanmoins, Al-Hamad a déclaré que les modifications étaient pour la plupart « de très petits changements, en ce qui concerne le gazon artificiel qui a été retiré à des endroits spécifiques, des bordures doubles que nous devions ajouter, des bordures à saucisses que nous avons ajoutées juste pour nous assurer qu’il y a aucune infraction de piste n’a lieu pendant la course. Les limites de piste sont un épouvantail persistant en F1, bien sûr.

Parmi les améliorations générales de l’infrastructure figurent des améliorations significatives du système d’éclairage du circuit. « Cela a grandement contribué à la qualité des vidéos tournées », déclare Al-Hamad.

« Le retour que nous avons reçu des pilotes, du dernier Moto GP, est que leur vision est quelque chose de complètement différent de ce qu’elle était depuis notre ancien système. »

C’est une bonne nouvelle pour la F1, qui se déroulera sur trois sessions sous les projecteurs de Losail ; le coucher du soleil est à 16h44 heure locale ce week-end et les deuxièmes essais, qualifications et le grand prix commencent tous à 17h00.

Adhérence élevée, vitesse élevée, trois arrêts ?

Données de piste : Circuit international de LosailLosail devrait être un circuit à haute adhérence, avec une surface de piste abrasive. Pirelli apporte ses gommes les plus dures disponibles ce week-end, la C1 faisant sa dernière apparition de la saison au Qatar.

« D’après ce que nous pouvons voir, les pneus les plus durs de la gamme seront bien adaptés à Losail, en raison de l’asphalte assez abrasif et des virages très exigeants », a déclaré Mario Isola, responsable de la F1 chez Pirelli.

Cependant, il y a inévitablement un élément d’attentisme lorsque les voitures entrent en piste, a reconnu Isola. « Comme nous n’avons jamais vraiment couru là-bas auparavant, nous n’aurons une image fidèle de la façon dont les pneus fonctionnent vraiment sur ce circuit qu’une fois arrivés. »

En l’absence de courses annexes programmées ce week-end, les deux heures de course vendredi et samedi puis le grand prix seront la seule occasion de monter en puissance sur la piste. Il a organisé un programme relativement animé de courses locales pour les vélos et les voitures de tourisme depuis la manche de Moto GP en mars.

Lorsque la F1 a ajouté Istanbul Park et Algarve à son calendrier à court terme l’année dernière, les sites ont refait surface et ont donc très peu d’adhérence. La surface de Losail n’a pas été refaite en profondeur depuis sa première course de Moto GP en 2004, et est donc susceptible d’être très dure pour les pneus.

Il aura une similitude avec Istanbul, comme l’explique Isola. « Les virages 12 à 14 forment un virage à droite à triple sommet constituant presque un seul virage 5.2G à haute énergie qui rappelle légèrement le célèbre virage huit en Turquie – uniquement dans la direction opposée. »

Selon la rapidité avec laquelle les niveaux d’adhérence s’améliorent, les conducteurs pourraient constater des gains rapides de temps au tour et, avec cela, une dégradation des pneus. À tel point que Mercedes a même suggéré qu’une stratégie à trois arrêts pourrait être possible.

Le degré de réalisme dépendra en partie des conséquences des modifications apportées à l’entrée de la fosse. Plus les pilotes perdent de temps à faire un arrêt au stand, moins ils sont susceptibles de revenir deux ou même trois fois. Cependant, ils peuvent hésiter à utiliser leurs stocks de pneus plus durs au début du week-end jusqu’à ce qu’ils aient une meilleure compréhension des niveaux d’adhérence et d’usure sur la piste.

Citations : Dieter Rencken

