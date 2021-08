Stratégies clés à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec une main-d’œuvre dispersée

L’un des principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées est de maintenir l’engagement des employés avec une main-d’œuvre dispersée.

Par Yogita Tulsiani,

Beaucoup de choses ont changé au cours des deux dernières années, surtout après la façon dont Covid-19 a frappé et a changé notre façon de vivre et de travailler. Le travail à domicile était un concept étranger, du moins en Inde où ce mode de travail était limité à une fraction seulement de la population, mais il devient progressivement une norme étant donné que la pandémie est loin d’être terminée. Dans le même temps, le travail à distance gagne également en popularité, car de cette façon, la main-d’œuvre, qui avait du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, peut trouver du temps pour la famille, les loisirs et d’autres activités. Non seulement les employés, même les entreprises en bénéficient également car ils peuvent économiser sur de nombreux coûts, notamment le loyer, les services publics (électricité, Wi-Fi), la maintenance, l’équipement, le mobilier, entre autres.

En fait, de grandes entreprises technologiques telles que Google, Amazon, entre autres, ont annoncé leur intention de continuer à travailler à distance pour leurs employés même après la fin de la pandémie. Même le travail hybride gagne également en popularité, car les employés sont invités à se rendre au bureau deux à trois jours par semaine, ce qui leur donne de la flexibilité.

Cela signifie que la tendance est susceptible de prendre de l’ampleur car il s’agit d’une situation gagnant-gagnant pour tous. Mais cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de défis dans ce nouveau style de travail ? Le tableau n’est pas rose du tout car les employeurs et les employés sont confrontés à de nombreux défis.

L’un des principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées est de maintenir l’engagement des employés avec une main-d’œuvre dispersée. D’autre part, communiquer et collaborer avec les membres de l’équipe, en plus des problèmes de productivité et de technologie. Ce n’est qu’un début et il peut y avoir de nombreuses façons d’atténuer ces problèmes. Voici cinq facteurs clés à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec une main-d’œuvre dispersée :

1) La technologie est la clé : La technologie peut jouer un rôle clé, utilisez les bons outils pour maintenir l’efficacité et la coordination. Les grandes entreprises dépendent de l’automatisation, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, etc. Ceux-ci peuvent aider non seulement à la communication, mais également à la gestion de projet et à la gestion de documents. Par exemple, Dropbox, Zoom, Google Docs, le stockage en nuage, Slack, Hangouts, entre autres outils, pourraient être utilisés pour que les entreprises et les employés travaillent à distance sur la même page dans l’écosystème des communications. Ces outils offrent une communication rapide sans aucune limitation et peuvent aider à exécuter les opérations quotidiennes en douceur.

2) Communication fréquente : Une main-d’œuvre répartie peut être le seul moyen pour certaines entreprises, mais le principal problème pour de nombreux employés et employeurs qui s’habituent au travail à distance est une bonne coordination. En temps normal, les personnes pouvaient être appelées dans une salle de conférence pour des réunions et des discussions, mais elles se déroulent toutes virtuellement maintenant, grâce à des plateformes telles que Zoom, Webex, Google Meet, entre autres.

Dans le travail quotidien, il devient difficile de maintenir une bonne coordination entre les membres de l’équipe et il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. Par conséquent, les entreprises devront établir des stratégies adaptées aux circonstances actuelles. Les entreprises devront se connecter avec leur main-d’œuvre dispersée d’une manière différente. Des communications fréquentes peuvent résoudre de nombreux problèmes auxquels les organisations sont confrontées de nos jours et il est essentiel pour elles de maintenir des interactions en face à face avec les employés afin que les instructions puissent être transmises facilement et ne soient pas mal interprétées.

3) Atténuer les défis technologiques : Les entreprises et leurs employés dépendent fortement des dernières technologies du jour pour rester connectés afin que les opérations quotidiennes puissent être gérées de manière fluide. Cependant, tous les employés ne sont pas familiarisés avec les dernières technologies ou peuvent ne pas avoir l’écosystème technologique chez eux. Il devient important pour les entreprises de s’assurer que les employés disposent des bons outils pour travailler à distance.

4) Horaires de travail définis : Les organisations doivent établir des plans pour définir des heures de travail pour les employés afin qu’ils ne soient pas invités à travailler à des horaires inhabituels. Cela a été l’un des principaux défis pour les employés, car ils sont censés être disponibles à tout moment de la journée, ce qui finit par entraîner la déception et la démotivation de la main-d’œuvre.

5) Espace pour les commentaires : La gestion de la communication peut être difficile lorsque les travailleurs sont dispersés. Mettre en place un système de rétroaction où les employeurs peuvent évaluer la participation et la productivité et fournir une rétroaction aux employés. Cela empêchera toute baisse d’efficacité et de productivité, tout en aidant les employés à partager les préoccupations auxquelles ils pourraient être confrontés.

(L’auteur est directeur et co-fondateur, iXceed Solution. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

