Stratégies de protection de la marque pour protéger les marques automobiles de la contrefaçon

Le secteur automobile continue d’être le plus touché par la contrefaçon. Voici quelques stratégies de protection de marque qui peuvent aider les marques automobiles à se protéger de la contrefaçon.

Au cours de la dernière décennie, le paysage commercial indien a connu une expansion incroyable du commerce électronique, une forte augmentation des transactions internationales et des chaînes d’approvisionnement de plus en plus mondiales, entraînant une augmentation de l’ampleur des produits dans toutes les zones géographiques. Malheureusement, dans ce scénario, la chaîne d’approvisionnement non surveillée a permis à de nouvelles formes de contrefaçon de se développer et de prospérer. Cela a obligé les organisations à considérer la protection de la marque comme un domaine d’intervention stratégique. Cette approche a pris une plus grande importance après le début de la pandémie l’année dernière. Selon les estimations, la valeur économique de la contrefaçon et du piratage dans le monde devrait atteindre 2,3 billions de dollars américains d’ici 2022.

Dans le paysage économique, le secteur automobile continue d’être le plus touché par la contrefaçon, principalement parce que le portefeuille de produits de ce segment est vaste. En conséquence, il offre aux contrefacteurs une gamme d’opportunités pour répondre à la demande des consommateurs en consommables et remplacements automobiles de marque et génériques, en mettant à niveau et en réparant des pièces sur le marché noir et en infiltrant la chaîne d’approvisionnement légitime.

Selon l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), les ventes mondiales annuelles de pneus et de batteries contrefaits sont évaluées respectivement à 2,2 milliards d’euros et 180 millions d’euros. Selon l’Association des fournisseurs de solutions d’authentification, les pièces automobiles contrefaites en 2019-2020 représentaient environ 40 % de l’ensemble des composants après-vente dans les points de vente au détail en Inde. Ce n’est qu’une partie du tableau d’ensemble, toutes les catégories de pièces automobiles étant contrefaites.

Deepak Bhawnani (à gauche) Fondateur et PDG avec Peter Harvey (à droite) Conseiller principal – Anti-contrefaçon, Alea Consulting

Il est difficile pour un consommateur de repérer un faux dans une pièce automobile légitime en regardant simplement un produit. Il y a un élément où le consommateur recherche activement le prix le plus bas possible pour les pièces. Cela conduit parfois à de mauvaises décisions d’achat, en particulier lorsqu’elles sont liées à des articles qui ont un impact direct sur la sécurité. Par exemple, les propriétaires de deux-roues qui n’apportent pas leur véhicule aux centres de service agréés peuvent avoir des disques de friction d’embrayage, des câbles de frein, des chaînes à cames, des joints d’huile, des roulements et d’autres composants contrefaits installés à leur insu. De tels produits de qualité inférieure peuvent mettre en danger la sécurité et être catastrophiques.

Les produits contrefaits d’apparence authentique ne répondent pas aux normes réglementaires car ils sont fabriqués pour fonctionner en tandem avec d’autres pièces de véhicules. Par conséquent, on ne peut pas compter sur eux pour relever les défis de la vitesse, de la température et des surfaces de route variables, en particulier les conditions particulièrement difficiles rencontrées sur les routes indiennes. Un rapport de la FICCI a estimé que les pièces automobiles contrefaites ont causé 20 % des accidents de la route en 2019-2020 en Inde.

Il est donc impératif pour les acteurs de l’automobile de se concentrer sur des stratégies de protection de la marque pour préserver la réputation de leur marque et maintenir les normes de l’industrie de ses produits. Les marques devraient envisager de mettre en œuvre un système d’alerte précoce interne et de cartographier les données sur l’augmentation des cas de contrefaçon impliquant leurs produits comme niveau de base pour conduire et informer un programme stratégique de protection de la marque.

Les organisations automobiles devraient se concentrer sur la rationalisation de leurs engagements avec plusieurs fournisseurs d’impression et d’emballage ; cela devrait idéalement être associé à la protection de leur propriété intellectuelle lorsqu’ils la soumettent à des imprimeurs contrôlés et mandatés. Par exemple, ils peuvent tirer parti d’un service de gestion de conception d’impression centralisé pour fournir à plusieurs fournisseurs des éléments de conception d’identité de marque cohérents et uniformes, y compris des couleurs/nuances et des logos uniques. Une telle étape garantira que tous les fournisseurs rendent des normes de conception identiques. De plus, cela empêcherait les constructeurs automobiles de risquer leurs protocoles de propriété intellectuelle, qui pourraient être utilisés à mauvais escient si les marques s’engagent avec plusieurs fournisseurs d’emballages et d’impression via des plateformes de partage commercial ou tout autre mode de communication non sécurisé.

Les marques automobiles s’engagent avec des partenaires variés opérant dans un domaine d’approvisionnement complexe et diversifié. Il est donc essentiel pour eux d’avoir une vue d’ensemble claire de la production et de la distribution des étiquettes de sécurité d’emballage. Ceci peut être réalisé s’ils se concentrent sur la surveillance du flux de marchandises – par exemple, une inspection approfondie de l’identification et de la validation du produit doit être effectuée chaque fois qu’un nouvel envoi de produit arrive.

Tirer parti des technologies de protection de la marque de la manière la plus optimisée est la clé de voûte des tactiques pour maintenir et développer une stratégie cohérente de protection de la marque. Les marques de ce segment doivent veiller à ce que les parties prenantes telles que les fournisseurs, les agences d’approvisionnement, les agences de design et de création, etc. se conforment à chaque approche stratégique dictée. En outre, le respect des processus et des protocoles, la structure de surveillance, la prévention des pertes de données et la gestion des employés doivent faire l’objet d’une attention cohérente et constante.

Le paysage automobile est de nature dynamique. Par conséquent, les marques devraient viser à adopter des technologies éprouvées qui pourraient renforcer davantage les processus et ajouter de la valeur aux nouveaux produits. De plus, pour garder une longueur d’avance sur le marché, les marques doivent conserver une vue d’ensemble du marché parasite, surveiller leurs risques, comprendre les derniers développements en matière de protection de la marque et évaluer la meilleure façon de les appliquer pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Les stratégies de protection de la marque et les solutions correspondantes font partie d’une planification stratégique à long terme pour préserver la marque, protéger le consommateur et garantir qu’elle reste connue comme faisant partie de ces valeurs fondamentales. Par conséquent, la feuille de route stratégique définie doit être pertinente pour les temps à venir. Une approche à court terme ne contribuera pas à atténuer les risques de contrefaçon et, à l’extrême, entraînera une érosion de la marque, une perte de confiance des consommateurs et de parts de marché.

Auteur: Deepak Bhawnani, fondateur et PDG avec Peter Harvey, conseiller principal – Anti-contrefaçon, protection de la marque, enquêtes sur la fraude et la chaîne d’approvisionnement, Alea Consulting.

Avertissement: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.