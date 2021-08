in

L’Inde se vante d’un éventail d’options d’investissement parmi lesquelles choisir. Dans le monde d’aujourd’hui où les prix montent en flèche pour satisfaire les besoins quotidiens, l’épargne et les investissements vont de pair pour s’attaquer à ce problème.

Vivek Bajaj, cofondateur, Elearnmarkets.com et StockEdge déclare : « Chaque individu doit élaborer une stratégie pour ses investissements, en gardant à l’esprit certains facteurs. Il existe des facteurs évidents comme la capacité à prendre des risques, les conditions du marché et le montant du capital à investir. » Cela dit, les capacités de prise de risque diminuent lentement au fil des ans.

Voici quelques stratégies d’investissement pour différents groupes d’âge;

Jeunes adultes: Les étudiants fraîchement diplômés qui viennent de trouver un emploi commencent leur voyage vers l’indépendance financière et les experts disent que ce début peut être accablant. On vient de commencer à gagner et il y a toujours un désir de dépenser mais ce n’est pas le chemin qu’il faut prendre. Les jeunes adultes ont toute une gamme d’options dans lesquelles investir.

Bajaj souligne : « Les SIP sont devenus une forme d’investissement populaire, offrant un panier d’options parmi lesquelles choisir. Pour certains preneurs à haut risque, c’est le point de départ de leur parcours boursier. Les crypto-monnaies sont également apparues comme une option à haut risque et à haute récompense pour les Millennials et les jeunes adultes. »

Il ajoute en outre, “le principal défi à ce stade est une étude de marché approfondie pour comprendre les risques associés aux marchés.”

Adultes d’âge moyen : Au fur et à mesure que les gens grandissent lentement, leur capacité à prendre des risques diminue avec le temps. Les experts disent qu’un bon point de départ est la règle des « 100 âges ». Soustrayez simplement votre âge de 100 et c’est le pourcentage de votre portefeuille qui devrait être investi dans des investissements risqués comme les fonds communs de placement et les SIP tandis que le reste dans des investissements sans risque comme les dépôts fixes, les obligations, etc.

Bajaj déclare : « Les options risquées offrent des rendements plus élevés que les dépôts fixes et les classes d’actifs peuvent être diversifiées pour répartir les risques associés à chaque classe. Les programmes de bureau de poste ou les dépôts fixes sont des options à faible risque qui offrent des rendements stables. Le facteur le plus important à considérer à ce stade est une bonne allocation d’actifs. »

Personnes âgées: Après la retraite, les gens recherchent une source de revenu stable pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Les experts disent que les habitudes d’achat impulsif s’arrêtent également à ce stade, et les meilleurs investissements sont ceux qui rapportent des rendements stables.

Bajaj ajoute : « Les dépôts fixes pour seniors sont une excellente option pour obtenir des rendements assurés, qui sont supérieurs aux programmes de dépôts fixes normaux. Plan d’épargne pour personnes âgées, obligations non imposables, plans d’épargne mensuels de la poste sont d’autres options à explorer ! »

Les experts de l’industrie disent que le principal défi ici est d’investir dans des programmes qui offrent un rendement stable et sont sans risque.

