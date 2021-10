Stratégies intelligentes pour renforcer la notoriété de la marque

in

Vous avez votre produit, vous êtes prêt à faire des ventes, mais les gens ne voient pas votre produit. La notoriété de la marque est la première étape de la commercialisation de votre produit ou service. C’est le degré de reconnaissance que votre marque reçoit. Sans perfectionner l’étape de notoriété, les personnes que vous avez définies comme étant votre public cible ne découvriront pas votre marque.

Comment construire la notoriété de la marque alors ? Il y a plusieurs façons d’aller de l’avant avec cela, et vous ne devriez pas vous limiter à une seule.

1. Contenu organique

Peu importe où vous décidez d’entreprendre votre parcours de notoriété de marque, tout commence par le contenu. Sans contenu, personne ne pourra en savoir plus sur votre marque, vos produits et services.

Vous avez besoin d’un rédacteur désigné pour créer une copie de contenu. Une fois que vous avez la copie, commencez à publier du contenu organique. Vous devrez déterminer sur quelles plateformes de médias sociaux publier, si vous voulez plus de vidéos, plus de photos ou plus de contenu textuel.

2. Trafic payant

Une fois que votre contenu organique génère de la notoriété, vous pouvez aller plus loin et investir de l’argent dans la publicité.

Les principaux canaux sur lesquels vous devez vous concentrer pour le trafic payant sont Facebook et Google. Contrairement au contenu organique, une fois que vous avez défini votre budget, vous avez la garantie que votre contenu sera vu par votre public cible.

3. Marketing de recherche

En matière de marketing de recherche, votre objectif principal est d’obtenir des clics sur le site. Afin d’atteindre le sommet des recherches Google, vous devez renforcer votre autorité auprès de Google et des clients potentiels.

Le référencement joue un rôle important dans la construction de la notoriété de notre marque. Sans classement élevé sur Google, personne ne pourra trouver votre contenu. Rendez votre site Web explorable par les robots de Google. Des erreurs techniques peuvent conduire à la confusion des robots, réduisant en retour votre classement de recherche.

4. Gestion de la marque

Maintenez une apparence cohérente et cohérente pour rendre votre marque reconnaissable. Pour ce faire, reportez-vous toujours à votre guide de style de marque lors de la création de contenu.

N’oubliez pas que la notoriété de la marque est la première étape de la création d’une clientèle fidèle, vous devez donc y consacrer beaucoup de temps et d’argent. Proposez des stratégies de marketing pour soutenir cela et ne dépassez pas cette étape tant que vous n’avez pas atteint vos objectifs.