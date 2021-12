Stratégies pour que mon fils ne décroche pas son téléphone portable pendant le dîner de Noël

23/12/2021 à 09:01 CET

Marina Borràs

Cela vous est sûrement arrivé : vous vous retrouvez avec toute la famille pour le déjeuner de Noël ou le dîner du réveillon. Les adultes dans une partie de la table, les plus jeunes dans l’autre. Le premier parle sans arrêt de « choses d’adultes & rdquor;, tandis que les garçons et les filles, s’ils ne jouent pas, tournent leur regard vers un mobile ou une tablette pour se divertir. Mais & mldr; Que pouvons-nous faire pour les divertir sans écrans entre les deux ?

5 stratégies pour éloigner les enfants des écrans

Comme nous le savons déjà, le l’utilisation excessive d’écrans peut être très nocive pour le développement du cerveau de nos enfants. Par conséquent, une de nos missions en tant que mères et pères est de les aider le monde réel est plus attrayant que le virtuel. Et si nous voulons y parvenir lors de ces fêtes de Noël, nous pouvons commencer par mettre en œuvre ces stratégies :

Donner un exemple: Ce conseil doit toujours être le premier que nous prenons en compte dans tous les aspects pédagogiques, sans exception. On peut déjà leur dire de ne pas utiliser le mobile à table, que s’ils voient que nous sommes accrochés à notre Smartphone en permanence, il est probable qu’une oreille entre en eux et que l’autre en sorte. Nos enfants apprennent de nous ! N’oublions jamais cela.Collection d’appareils technologiques: Avant de manger, nous pouvons laisser tous les membres de la famille nos téléphones dans une boîte, et ainsi nous appliquons les mêmes règles que nous souhaitons que nos enfants respectent. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions en cas d’urgence. Mais l’intention est que nous puissions tous profitez d’un déjeuner ou d’un dîner en famille sans écrans au milieu. Nous devons fournir des alternatives pour que les enfants se divertissent sans dispositifs technologiques | Unsplash

Des conversations pour tous: incluons aussi les jeunes de la maison dans les conversations que nous avons autour de la table. Parfois, il nous est difficile de le réaliser, mais tout le monde ne tourne pas autour des adultes, et lorsque nous nous concentrons sur les enfants, nous tombons souvent à leur demander quelles sont les notes qu’ils ont obtenues, comment ils se débrouillent à l’école ou d’autres sujets qu’ils sont susceptibles de connaître. suscitent peu d’intérêt pour eux. Et si nous essayions d’utiliser un style de conversation ouvert ? Et si nous les incluions dans les conversations et parlions de sujets qui les intéressent aussi ? On peut être surpris de ce sur quoi ils doivent compter.Chaises à langer: En continuant avec le sujet des conversations, nous pouvons mettre en œuvre cette stratégie pour la rendre plus dynamique. Elle consiste à changer de chaise de temps en temps, par exemple toutes les heures, et donc pas seulement de parler aux personnes qui vous ont touché dès que vous vous asseyez à table. Cela peut être appliqué une fois que nous avons fini de manger, afin de ne pas avoir à changer les plats également.

Jeux en famille: Les adultes qui pensent qu’ils sont trop vieux pour jouer ne pourraient pas se tromper davantage. Il existe des milliers d’options que nous pouvons réaliser pour passer un bon moment en famille et que tous les membres, des plus anciens aux plus petits, se sentent inclus. Par exemple, organisez un karaoké et à chaque fois une personne choisit la chanson. Vous pouvez également à tour de rôle enseigner aux autres un chant de Noël ou une blague (selon ce qui vous vient à l’esprit), puis voter pour celui qui était le meilleur. Jeux de société, cartes & mldr; Il y a tellement de possibilités !

Voilà quelques stratégies qui peuvent nous aider pour que ce Noël les écrans ne fassent pas ombrage au plus important : profiter de nos proches. Oserez-vous les mettre en pratique ?