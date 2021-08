Strategy Analytics : Apple Watch détient 52 % du marché mondial des montres connectées

De nouvelles données de Strategy Analytics indiquent que le marché mondial des montres intelligentes a considérablement augmenté au cours de la dernière année. Selon les données, le marché a augmenté de 47% par an avec 18 millions d’unités expédiées au cours du seul deuxième trimestre 2021. Apple Watch est restée la montre intelligente dominante, contrôlant toujours 52% du marché.

Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, estime qu’Apple a expédié 9,5 millions de montres Apple au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 46% par rapport au deuxième trimestre 2020.

« La part de marché mondiale des montres connectées d’Apple se maintient autour du niveau de 52 %. Apple détient toujours la moitié du marché et tient ses concurrents à distance. L’Apple Watch Series 6 est aujourd’hui de loin le modèle de montre connectée le plus populaire au monde, en raison de son mélange de design élégant, une bonne convivialité sur un petit écran et un portefeuille croissant d’applications de santé et de fitness.”