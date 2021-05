Strategy Analytics: les expéditions Mac ont augmenté de 94% au premier trimestre, et il reste encore de la place pour se développer

Après les bénéfices record d’Apple pour le deuxième trimestre fiscal le mois dernier, Strategy Analytics publie aujourd’hui un nouveau rapport mettant en évidence les numéros d’expédition de PC pour le trimestre. Selon les données, les expéditions à l’échelle de l’industrie ont augmenté de 81% au cours du trimestre, tandis qu’Apple a spécifiquement enregistré une croissance de 94%.

Pour rappel, le mois dernier, Apple a déclaré des revenus du Mac de 9,1 milliards de dollars, en hausse de 70% d’une année sur l’autre, ce qui en fait un nouveau record absolu. Cependant, Apple ne déclare pas les ventes unitaires pour aucun de ses produits, c’est donc là qu’interviennent les données d’entreprises comme Strategy Analytics.

Selon le rapport, Apple a expédié 5,7 millions de Mac au cours du premier trimestre civil de 2021. Cela représente une augmentation de 94% par rapport aux 2,9 millions de Mac livrés au même trimestre il y a un an. Cela fait d’Apple le quatrième fournisseur de PC, derrière Lenovo en premier, HP en deuxième et Dell en troisième.

En termes de part de marché, Apple détient désormais une part de 8,4% de l’industrie, contre 7,8% au même trimestre il y a un an. Encore une fois, Lenovo, HP et Dell ouvrent la voie ici avec respectivement 24%, 23% et 15% de parts de marché.

À l’avenir, Strategy Analytics indique qu’il existe toujours une demande refoulée dans l’industrie des PC en raison de pénuries de la chaîne d’approvisionnement:

Avec les options de travail à distance et hybrides et l’apprentissage en ligne qui se poursuivent dans le monde entier, la demande d’ordinateurs portables est à son plus haut, entraînant une croissance des expéditions de 81% d’une année sur l’autre, selon un nouveau rapport de Strategy Analytics. La demande de travail à domicile et le cycle de mise à niveau des ordinateurs portables ont été les principaux facteurs de la demande commerciale, tandis que le segment des consommateurs a contribué avec une forte activité d’apprentissage en ligne et de jeux à domicile au premier trimestre. Tout cela s’est produit malgré les pénuries de la chaîne d’approvisionnement, ce qui signifie qu’il y a encore une demande refoulée en 2021.

Ces données doivent être traitées avec un certain scepticisme car Apple ne déclare pas les ventes unitaires pour le Mac. Par conséquent, des entreprises comme Strategy Analytics estiment le nombre de livraisons sur la base d’éléments tels que les données de la chaîne d’approvisionnement, les chiffres des revenus et les enquêtes.

Vous pouvez trouver le rapport complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: