Stratis annonce son intention de lancer une plateforme NFT centrée sur l’artiste

Stratis, une plate-forme de développement de blockchain puissante et polyvalente qui vise à remédier aux inefficacités des services commerciaux et financiers du monde réel, prévoit de lancer une plate-forme NFT. La firme a publié cette nouvelle le 8 avril dans un tweet, notant que la plateforme se concentrerait sur les artistes. La plate-forme NFT est censée être décentralisée et facturer des frais peu élevés pour permettre aux artistes de rejoindre l’espace NFT.

Nous développons une plate-forme NFT axée sur les artistes qui sera décentralisée et fournira des frais très bas! Réduire les coûts d’entrée pour les artistes NFT et aider à amener de nouveaux artistes! Nous offrons 1000 $ STRAX. Pour gagner, suivez et retweetez, 10 gagnants # NFT #Nftcollectors pic.twitter.com/qtiXpYb4XR – Stratisplatform (@stratisplatform) 8 avril 2021

À la réception de cette nouvelle, la communauté Stratis sur Twitter s’est réjouie de certaines prédictions selon lesquelles le jeton natif du réseau, STRAX, prendrait bientôt des photos sur la lune. Cependant, la pièce a continué de s’échanger latéralement malgré ces nouvelles haussières. Au moment de la rédaction de cet article, STRAX est en hausse de 0,2% au cours des dernières 24 heures pour se négocier à 1,83 livre sterling.

Le volume quotidien de STRAX est de 7 100 830,65 livres, soit une baisse de 28,77% au cours des dernières 24 heures. Cependant, la capitalisation boursière de la pièce a augmenté de 0,23% pour atteindre 237 826 176,2 livres sterling.

La course NFT s’intensifie

Cette nouvelle survient alors que les joueurs de différents secteurs continuent de se précipiter pour lancer NFT pour leurs produits. Par exemple, un rapport a récemment révélé que Gucci, parmi d’autres grandes marques de mode très convoitées, prévoyait de lancer un NFT. Bien que le rapport n’ait pas révélé de date précise à laquelle aucune des marques de mode avait l’intention de lancer ses NFT, il a noté qu’une fois qu’une marque ira de l’avant avec ses plans, les autres suivront.

Outre le secteur de la mode, l’industrie de la musique s’est également beaucoup intéressée à l’espace NFT avec des personnalités comme Akon, un magnat de la musique américano-sénégalais de renom annonçant son intention de lancer une plateforme NFT. La plate-forme s’appelle AkoinNFT et cherche à responsabiliser les artistes et les marques.

Aller de l’avant dans NFT a fait son chemin dans la vie amoureuse d’un couple américain, qui a décidé de se marier sur la blockchain. Peter Kacherginsky et Rebecca Rose, qui travaillent chez Coinbase, auraient décidé de se marier sur la blockchain Ethereum et de tirer parti d’un contrat intelligent appelé Tabaat pour créer des anneaux tokenisés sous la forme de NFT.

