Stratis InterFlux est le premier à intégrer la fonction Oracles, permettant de vérifier le prix du gaz ETH en temps réel

Plateforme Blockchain et écosystème de développement Stratis a annoncé que Stratis InterFlux, sa solution d’interopérabilité, est devenu le premier produit à adopter la fonctionnalité Oracles de Stratis dans le cadre de Stratis Blockchain Technologies. Cette fonction peut être utilisée pour interroger la valeur actuelle du jeton STRAX en USD et le prix du gaz Ethereum (ETH / USD) en temps réel, a rapporté Cryptoninjas.

Toutes les demandes de conversion sans confiance peuvent être tarifées de manière dynamique grâce à ces métriques importantes, conduisant à des taux cohérents et équitables basés sur les données réelles du marché.

Stratis a publié la déclaration suivante :

« Bien que cette version se concentre principalement sur la sortie d’InterFlux v2, l’utilisation d’Oracles de Stratis excite ceux au sein de Stratis ; à mesure que l’applicabilité de cas d’utilisation supplémentaires grâce à l’utilisation des Oracles of Stratis devient une réalité vivante. La possibilité d’interroger des services externes, tels que des points de données fournis par des fournisseurs de données de renommée mondiale comme Bloomberg, ouvre de nombreux cas d’utilisation. Stratis collectera et présentera à l’avenir des études de cas d’utilisation mettant en évidence les avantages de l’utilisation des Oracles Stratis. »

Mise en œuvre entièrement décentralisée

L’approche de l’interopérabilité de la plateforme est loin d’être nouvelle. Stratis a été l’un des pionniers de l’intégration complète du support inter-chaînes sans confiance, un processus rendu possible par ses Smart Contract Sidechain(s). Contrairement à d’autres solutions cross-blockchain, qui effectuent des requêtes de transaction cross-chain basées sur un service centralisé, l’implémentation de Stratis est totalement méfiante et décentralisée. Les transactions sont effectuées de manière impartiale et indépendante.

La solution existante a traité plus de 10 millions de dollars ces derniers mois

Ces derniers mois, la solution Stratis a réalisé plus de 10 millions de dollars de transactions. InterFlux s’appuie sur le cadre Stratis Blockchain Technologies en plus de cette fonctionnalité bien établie. De plus, la plate-forme a publié des suppléments de portefeuille InterFlux v2 mis à jour avec une version de production complète de STRAX Wallet, permettant aux utilisateurs d’effectuer une conversion wSTRAX rapidement et facilement. Ils peuvent également utiliser l’application Web InterFlux pour échanger des jetons STRAX contre STRAX.

Le poste Stratis InterFlux est le premier à intégrer la fonction Oracles, utilisée pour vérifier le prix du gaz ETH en temps réel apparu en premier sur Invezz.