Stratolaunch envoie le plus gros avion du monde sur son deuxième vol d’essai

L’avion porteur Roc de Stratolaunch vole au-dessus du désert de Mojave en Californie. (Stratolaunch via Twitter)

Stratolaunch, la société aérospatiale fondée par feu le milliardaire de Seattle, Paul Allen, a soumis le plus gros avion du monde à son deuxième test en vol aujourd’hui, deux ans après le premier vol.

«Nous sommes en l’air!» Stratolaunch a rapporté dans un tweet.

Le décollage d’aujourd’hui du port aérien et spatial de Mojave en Californie à 7 h 28, heure du Pacifique, a marqué la première fois que l’avion, surnommé Roc d’après l’oiseau géant de la mythologie arabe et persane, a décollé depuis l’acquisition de Stratolaunch par Cerberus Capital Management en octobre 2019.

Roc est monté jusqu’à 14000 pieds et a voyagé à une vitesse maximale de 199 mi / h au cours d’un vol qui a duré trois heures et 14 minutes – ce qui est près d’une heure de plus que le premier vol du 13 avril 2019. Au cours de ce vol précédent, le l’avion a atteint une vitesse maximale de 189 mi / h et une altitude maximale de 17 000 pieds.

Zachary Krevor, chef de l’exploitation de Stratolaunch, a déclaré que le vol d’aujourd’hui avait atteint tous ses objectifs de test en vérifiant les performances d’une instrumentation améliorée, d’un système de contrôle de vol plus robuste et d’un système de contrôle environnemental qui permettait aux pilotes de travailler dans un cockpit pressurisé. Krevor a déclaré que l’équipage comprenait le pilote en chef Evan Thomas, le pilote Mark Giddings et l’ingénieur de vol Jake Riley.

Le moment le plus épicé du vol est survenu au toucher des roues, lorsque l’un des trains d’atterrissage de l’avion mammouth a réglé la piste alors que l’autre était encore en l’air. “Nous avons atterri au départ sur un rapport, mais c’est exactement la technique que nous préférons utiliser lors d’un atterrissage par vent de travers”, a déclaré Krevor à . lors d’une téléconférence post-atterrissage. «Bien que nous soyons restés dans nos limites de vent de travers, nous avons eu un peu de vent de travers, et l’équipage a fait un excellent travail pour abattre l’avion.

Depuis le premier vol de Roc en 2019, le modèle commercial de l’entreprise de 10 ans a changé: au cours de ses premières années, Stratolaunch s’est concentré sur l’utilisation de Roc comme rampe de lancement volante pour envoyer des fusées et leurs charges utiles en orbite. Le concept capitalise sur le système de lancement aérien mis au point par SpaceShipOne, qui a remporté le soutien financier d’Allen et a remporté le prix Ansari X de 10 millions de dollars en 2004,

Les nouveaux propriétaires prévoient toujours d’utiliser Roc pour le lancement aérien, mais l’accent est actuellement mis sur l’utilisation de l’avion comme banc d’essai pour les véhicules de vol hypersonique de Stratolaunch.Une fois l’avion autorisé pour les opérations régulières, peut-être l’année prochaine, Stratolaunch pourrait commencer à lancer son Talon- Un prototype d’avion hypersonique.

Atterrissage!! Des tests en vol réussis pour terminer la journée. Quelle belle vue. pic.twitter.com/gdssjvoN8x – Stratolaunch (@Stratolaunch) 29 avril 2021

David Millman, directeur de la technologie de Stratolaunch, a déclaré que la société prévoyait de construire trois véhicules hypersoniques. Il a déclaré que cela devrait ouvrir la voie à la réalisation de tests hypersoniques au moins une fois tous les 17 jours, correspondant au rythme des vols de l’avion-fusée X-15 dans les années 1960,

Le vol hypersonique à cinq fois la vitesse du son est un gros problème pour les applications militaires. La Russie et la Chine travailleraient sur des systèmes d’armes hypersoniques, et l’armée américaine tient à suivre le rythme. Stratolaunch s’attend à ce que sa technologie figure dans les plans du Pentagone.

«C’est exactement l’un des domaines que nous examinons: comment pouvons-nous aider le ministère de la Défense à atténuer les risques pour tous ses essais en vol approfondis», a déclaré Millman à ..

Millman a déclaré que le banc d’essai Talon de Stratolaunch serait en mesure de transporter des charges utiles, des matériaux de test et de faire voler une variété de profils qui peuvent aider le Pentagone à déterminer les caractéristiques du vol hypersonique avant d’effectuer des vols coûteux à part entière de ses propres véhicules hypersoniques.

“Ce que nous faisons, c’est leur fournir un moyen de tester un grand nombre de leurs technologies de manière plus simple, de manière répétable, de manière utile afin qu’ils puissent accéder à leurs tournées globales beaucoup plus rapidement”, a déclaré Millman .

Stratolaunch n’a pas exclu de poursuivre éventuellement d’autres applications pour son système de lancement, notamment l’envoi de charges utiles de satellites et d’avions spatiaux avec équipage en orbite.

Le véhicule hypersonique Talon-A de Stratolaunch devrait utiliser le moteur-fusée Hadley d’Ursa Major Technologies, illustré au premier plan. La structure de la cellule d’un prototype Talon-A conçu pour les essais de séparation en vol est visible en arrière-plan. (Photo Stratolaunch)

D’autres sociétés, notamment Virgin Orbit, travaillent également sur une technologie de lancement aérien de nouvelle génération. De tels systèmes promettent une plus grande polyvalence et un temps de réponse plus rapide pour le lancement des charges utiles, du fait que les avions porteurs peuvent décoller d’une grande variété de pistes, survoler les intempéries et lancer théoriquement leurs charges utiles dans n’importe quelle inclinaison orbitale souhaitée.

L’avion Roc bi-fuselage et six moteurs de Stratolaunch est dans une classe à part, grâce à son envergure record du monde de 385 pieds. En comparaison, l’envergure du Boeing 747 modifié que Virgin Orbit utilise atteint 211 pieds. Le détenteur du record précédent était le Spruce Goose, un hydravion prototype qui a fait ses débuts en 1947 et avait une envergure de 320 pieds. Construit par Scaled Composites basé sur Mojave, Roc a la capacité de transporter plus de 500 000 livres de charge utile.

Il s’agit d’une version mise à jour d’un rapport publié pour la première fois à 10 h 31, heure du Pacifique, le 29 avril.