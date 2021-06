Strava publie des défis de fitness en groupe et des recommandations de segments personnalisées

Strava est mon application de prédilection pour les entraînements en plein air depuis de nombreuses années, et aujourd’hui, la société a lancé deux fonctionnalités intéressantes.

L’onglet Cartes voit une actualisation visuelle et les segments et les itinéraires sont désormais au même endroit. L’onglet Cartes dispose également d’une nouvelle fonction de recommandations de segments pour vous aider à planifier un entraînement. Les recommandations incluses sont :

Visitez des endroits populaires : un échantillon des segments les plus populaires de la région.Découvrez de nouveaux endroits : des segments populaires de la région dans lesquels vous n’avez pas encore travaillé.Break your record : un segment où vous êtes sur le point de battre votre record personnel. Grimpez dans le classement : un segment où vous êtes sur le point d’atteindre le top 10 du classement. Allez vous entraîner : trouvez des pistes à proximité, des zones pour l’entraînement fractionné et d’autres zones où les autres utilisateurs s’entraînent. Devenez une légende : A segment où vous êtes sur le point de devenir la légende locale.

L’expérience complète est réservée aux abonnés payants.

Défis de groupe

La deuxième nouveauté est une option de défis de groupe qui permet aux athlètes de créer des défis et de rivaliser avec des amis. Les organisateurs du Défi de groupe peuvent choisir un objectif de défi et créer un Concours de groupe (max. 25 personnes) en utilisant l’un des formats de compétition ci-dessous :

La plupart des activités – Fixez-vous un objectif de temps, de distance, de dénivelé positif ou de perte. L’objectif définit un jalon que le groupe doit atteindre pour relever le défi. Le classement classe les athlètes en fonction de leur activité globale. Effort le plus rapide – Allure moyenne sur une distance spécifique de la course, de la course virtuelle ou du fauteuil roulant. Définir une distance de course donne aux autres participants au défi un guide sur la distance qu’ils prévoient de parcourir. Il s’agit de la distance sur laquelle tous les efforts seront mesurés, et le classement classera les coureurs en fonction de leur allure moyenne pendant les entraînements. Activité unique la plus longue – Enregistrement d’une activité unique de votre distance la plus longue dans n’importe quel sport prenant en charge la distance. Vous pouvez définir une distance minimale pour aider les autres participants à votre défi à comprendre jusqu’où ils doivent aller, comment les classements sont déterminés et fournir un niveau de difficulté pour le défi.

Le nombre minimum de jours dans un défi est d’un et le maximum est d’un an. Les entraînements téléchargés avec des paramètres de confidentialité définis sur « public » ou « pour les abonnés uniquement » compteront pour un défi de groupe. Bien que les défis soient disponibles pour les abonnés payants et les utilisateurs gratuits, il existe une limite de défi maximale de trois pour les utilisateurs non payants.

