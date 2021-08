Strava’s Beacon, une fonctionnalité de partage de position, est désormais gratuite pour tous les utilisateurs

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Strava a publié Beacon pour les utilisateurs non payants. Les athlètes peuvent choisir avec qui ils veulent partager leur position et quand ils veulent la partager. Les appareils avec une intégration particulièrement complexe devront toujours payer pour la fonctionnalité.

Les balades en solo sont devenues un peu plus sûres. Strava, l’application de fitness populaire parmi les coureurs et les cyclistes, a rendu l’une de ses principales fonctionnalités gratuite pour les utilisateurs non payants. Que vous soyez abonné ou non, Strava’s Beacon vous permet de partir l’esprit tranquille.

Beacon est maintenant gratuit pour tous les utilisateurs

Derrière de nombreux athlètes qui s’entraînent à distance, il y a quelqu’un qui se demande quand ils seront à la maison pour dîner. Avec Beacon, les utilisateurs peuvent partager des mises à jour de localisation en temps réel avec des contacts de confiance, rendant les ETA accessibles et aidant les athlètes à rester en sécurité. Avant aujourd’hui, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les abonnés payants. Désormais, n’importe lequel des 90 millions d’athlètes utilisant Strava peut utiliser Beacon gratuitement sur l’application mobile.

Par mesure de sécurité, il semble évident que Beacon soit universellement disponible, et nous sommes heureux de voir que Strava est d’accord. Cette nouvelle fait suite aux récentes mises à jour des fonctions Modifier l’activité et Modifier la visibilité de la carte de Strava, qui mettent toutes l’accent sur l’engagement de Strava envers la sécurité des athlètes.

Nous n’avons pas été ravis de la façon dont Strava a géré ses fonctionnalités d’adhésion dans le passé, mais c’est certainement un pas dans la bonne direction.

Comment fonctionne le partage de position Strava Beacon

Beacon permet aux athlètes de faire savoir à leurs proches qu’ils sont sains et saufs pendant l’entraînement. L’idée est simple. Les contacts de sécurité choisis s’enregistrent sur l’emplacement d’un cycliste ou d’un coureur et s’assurent que tout semble aller de travers. Par exemple, si un entraînement prend plus de temps que prévu, ils peuvent utiliser Beacon pour déterminer s’ils doivent tendre la main. Êtes-vous peut-être blessé ou venez-vous de faire un arrêt à la pharmacie ? Votre emplacement montre-t-il que vous êtes bloqué dans un endroit étrange ou que vous êtes presque à la maison ?

Beacon élimine les conjectures. Il génère une URL aléatoire qui fonctionnera sur n’importe quel navigateur Web et permettra à vos proches de garder un œil. Les utilisateurs de Strava choisissent jusqu’à trois contacts de sécurité qui seront avertis automatiquement chaque fois qu’ils enregistrent, ou ils peuvent choisir d’envoyer l’URL manuellement par SMS. Quoi qu’il en soit, la beauté est que les destinataires n’ont pas besoin de se connecter à Strava ou d’installer l’application. Ils peuvent simplement ouvrir le lien et accéder instantanément au partage de position en direct. Cela signifie que même votre ami le moins féru de technologie sera probablement capable de gérer.

Selon le service cellulaire, votre position sera mise à jour toutes les 15 secondes environ, laissant vos amis ou votre famille où vous êtes et comment votre activité progresse.

Qui doit encore payer ?

Il y a encore quelques exceptions à la gratuité. Alors que le partage de position de Strava Beacon est désormais gratuit pour tous les utilisateurs de l’application mobile, il restera une fonctionnalité payante sur des appareils tels que l’Apple Watch ou les ordinateurs de vélo Garmin. Si vous souhaitez utiliser Beacon mais que vous vous engagez à vous entraîner sans votre téléphone, vous devrez peut-être quand même vous procurer cet abonnement Strava après tout.