Strawberry Moon 2021 : Regardez la dernière super lune de l’année ce soir !

La Lune aux Fraises 2021 : L’année 2021 a été meilleure sinon pire pour les skygazers. Les observateurs du ciel ont été témoins de certains des rares événements célestes à cette période de l’année, tels que Supermoon, Bloodmoon, entre autres. Cette fois, le satellite naturel de notre planète (la lune) apparaîtra en face du soleil ; le plus grand et le plus lumineux dans le ciel nocturne d’aujourd’hui. Le phénomène va être spécial pour deux raisons : premièrement, c’est une lune aux fraises et deuxièmement, c’est la dernière super lune de l’année, a déclaré la NASA (The National Aeronautics and Space Administration).

L’événement céleste marque également la dernière pleine lune du printemps ou on peut aussi dire la première pleine lune d’été. Par rapport aux autres jours, la lune apparaîtra plus grosse à mesure qu’elle se rapprochera de la terre sur son orbite le jeudi 24 juin. On dit aussi que la lune est susceptible d’être visible pendant trois jours consécutifs dans le ciel.

Pourquoi le nom Strawberry Moon ?

Selon la NASA, le nom de cette Supermoon a plus à voir avec la période de l’année que ce à quoi elle ressemble dans une teinte rosâtre inhabituelle. Le nom de cet événement céleste comme Strawberry Moon a été donné par certaines tribus amérindiennes comme l’événement utilisé pour signaler l’heure de la cueillette des fraises mûrissantes et d’autres fruits.

Quand peut-on regarder The Strawberry Moon en Inde ?

La Strawberry Moon sera visible en Inde vers 00h10. Selon Farmer’s Almanac, la lune ne nous sera pas visible tant qu’elle ne se lèvera pas à l’horizon au coucher du soleil.

A New Delhi, le coucher du soleil est attendu vers 19h23. La lune aux fraises apparaîtra plus d’une journée dans le ciel nocturne, contrairement aux jours habituels où la phase complète ne dure qu’une journée.

Comment se produit le phénomène Supermoon ?

Selon la NASA, ce phénomène céleste se produit lorsqu’une pleine Lune coïncide avec l’approche la plus proche de la Lune vers la Terre sur son orbite elliptique. Ce point est connu sous le nom de périgée et au cours de son orbite de 27 jours autour de la Terre, la Lune atteint à la fois son périgée et est au plus près de la Terre à 3 63711 kilomètres. À ce stade, la Lune apparaît plus grande et plus lumineuse que les autres jours. De plus, super lune n’est pas un terme astronomique officiel. Il est utilisé pour décrire une pleine Lune qui se situe à au moins 90 % du périgée. Une nouvelle lune peut également être appelée une super lune. Cette Super Strawberry Moon sera la dernière des quatre super lunes de cette année. L’événement de super lune ne se produit que trois à quatre fois par an et apparaît toujours consécutivement. Les trois dernières super lunes ont eu lieu les 26 mai, 27 avril et 28 mars de cette année.

