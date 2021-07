Stray est un jeu sur un chat et c’est tout ce que j’ai besoin de savoir

Gif : BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive / PlayStation / Kotaku

Lors de la présentation Annapurna Interactive d’aujourd’hui, le développeur français BlueTwelve Studio nous a enfin donné un aperçu approfondi de son premier jeu, Stray.

Stray vous met dans le corps velu d’un chat errant qui, par des circonstances mystérieuses, est arrivé dans une ville sombre et futuriste habitée par des robots humanoïdes. En chemin, vous explorerez et résoudrez des énigmes comme seul un chat peut le faire, naviguant dans un monde inhospitalier avec les acrobaties naturelles et l’esprit du félin. Malgré ses attributs crasseux, cependant, le jeu ne se prend pas toujours trop au sérieux.

« Il était important pour nous de montrer un aperçu de toutes les interactions ludiques qui [the cat] peut avoir avec son environnement », a expliqué le producteur Swann Martin-Raget via PlayStation Blog. “Certains d’entre eux sont utiles et aideront à résoudre des énigmes au fur et à mesure que vous progressez, et certains sont juste là parce que les chats seront des chats – et comme la plupart des propriétaires de chats le savent très bien, aucun canapé ne peut être laissé sans égratignures.”

Le héros flou de Stray entre finalement en possession d’un petit drone qui lui permet de communiquer avec les habitants robotiques de la ville et d’interagir avec l’environnement. Je dois dire que je ne suis pas un grand fan de détourner l’attention du chat, le gentil garçon qu’il est, mais il y a quelque chose de très adorable dans le harnais qu’il porte pour contrôler son compagnon volant.

Bien sûr, étant un jeu vidéo, Stray s’étend finalement pour inclure des éléments plus axés sur le combat. Mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il est clair que les moments les plus spéciaux du jeu viendront dans le calme entre ces rencontres, lorsque le chat cherche simplement de l’eau de pluie collectée pour boire ou somnoler sur une pile d’oreillers à côté d’un musicien de rue. . C’est le genre de chose que j’attends avec impatience, au moins.

Je ne pense pas avoir été plus intrigué par un titre que par Stray, et la démo de cet après-midi, bien que brève, n’a fait que renforcer ma faim pour ce jeu d’aventure magnifique. Stray arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC au début de 2022, et j’en ai besoin, comme, en ce moment. (Mais sérieusement, prenez tout le temps du monde.)

