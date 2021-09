Stream-Ripper Yout dépose une nouvelle action en justice agressive contre la RIAA

Le mois dernier, un tribunal fédéral a rejeté le procès agressif que Yout a intenté contre la RIAA. Maintenant, le géant de l’extraction de flux basé à Hartford, dans le Connecticut, a officiellement déposé une nouvelle plainte fermement formulée.

La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté en octobre 2020, après que la RIAA aurait déclaré dans un trio de demandes de retrait DMCA que Yout “contournait” le chiffrement roulant de la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google. Le chiffrement progressif vise « à protéger les œuvres protégées par le droit d’auteur en empêchant… l’accès et la reproduction illégaux des œuvres protégées par le droit d’auteur que YouTube diffuse », selon les documents juridiques.

Mais Yout a riposté en affirmant qu’il n’est “pas conçu pour désembrouiller, décrypter, éviter, contourner, supprimer, désactiver ou altérer la technologie de chiffrement roulant de YouTube”, avant de déclarer que “tout mécanisme numérique en place conçu comme une technologie anti-contournement s’arrête Empêchez les utilisateurs d’enregistrer et de sauvegarder ce travail protégé.

Et en ce qui concerne les réclamations incluses dans le procès du stream-ripper, le plaignant a allégué que les avis de retrait avaient amené “des tiers à croire que Yout s’était engagé et continue de s’engager dans un comportement illégal et illégal”, en plus de constituer une violation du titre 17, Section 512(f) du code américain. Cette dernière dérive de la loi sur la sphère de sécurité du DMCA et implique des fausses déclarations « matérielles » dans les demandes de retrait.

La RIAA en janvier 2021 a repoussé et a exhorté le tribunal à rejeter l’action, indiquant en partie que la section du code américain spécifiée ci-dessus “crée une cause d’action expressément limitée aux fausses déclarations présumées concernant la violation du droit d’auteur” – et non le contournement.

Et comme mentionné, le juge président a rejeté la poursuite sans préjudice le mois dernier, donnant à Yout plusieurs semaines pour produire une plainte modifiée.

Le dossier de 35 pages que la plate-forme d’extraction de flux vient de soumettre à un tribunal fédéral du Connecticut développe les arguments précédemment soulignés et réitère à la fois la relative simplicité des fonctions de Yout et leurs objectifs non contrefaisants, en dehors de l’espace musical et de celui de les médias protégés par le droit d’auteur en général.

Sur ce front, le “petit pourcentage” du contenu total que les défendeurs ont sur YouTube – qui, d’ailleurs, représente une part substantielle de l’audience sur la plate-forme, selon les supérieurs – “peut être accessible publiquement sans l’utilisation d’aucun contournement.

“Lorsque YouTube fournit le contenu, il recherche simplement un navigateur avec un interpréteur JavaScript”, poursuit le texte juridique, “et cela inclut Yout et youtube-dl et des milliers d’autres logiciels qui n’ont aucun lien avec YouTube ou les maisons de disques . ”

Pour démontrer ce point, le plaignant divulgue ensuite un guide étape par étape pour télécharger des vidéos YouTube directement via Google Chrome en utilisant des “outils de développement” – un processus qui “pourrait sembler compliqué”, mais qui est expliqué sur “d’innombrables sites Web”.

“La plate-forme logicielle de Yout utilise le même processus simple de téléchargement manuel décrit ci-dessus”, poursuit le dossier. “Yout automatise simplement le processus déjà disponible à l’aide de navigateurs Web courants et d’instructions simples accessibles au public.”

De plus, « la plate-forme logicielle de Yout ne contient aucun mot de passe, clé ou autre connaissance secrète requise pour accéder aux vidéos YouTube. Il utilise simplement le même mécanisme que YouTube présente à chaque utilisateur qui visionne une vidéo à l’aide de n’importe quel logiciel côté utilisateur », indique le document. Yout ne peut donc pas contourner le chiffrement tournant, car « on ne peut pas ‘contourner’ un contrôle d’accès en utilisant des moyens accessibles à tous sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur », selon le plaignant.

Enfin, Yout précise que les défendeurs “ont agi avec intention et malveillance lorsqu’ils se sont livrés à la conduite susmentionnée parce qu’ils avaient l’intention de nuire à” l’entité, les avis de retrait ayant potentiellement “amené PayPal à fermer le compte de Yout”. Par conséquent, le demandeur poursuit maintenant pour diffamation en soi, dénigrement commercial, etc.

Les enjeux semblent particulièrement élevés pour Yout dans cette affaire, car FLVTO.biz et Y2mate – deux des principaux convertisseurs YouTube en MP3 d’aujourd’hui – ont cessé de fonctionner aux États-Unis et au Royaume-Uni le mois dernier.