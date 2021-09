Streamer dévoile sa programmation et son programme complets pour Halloween

Netflix offre aux abonnés plus que de simples astuces cette saison d’Halloween. Alors que la saison effrayante approche à grands pas, le streamer a dévoilé en septembre son programme complet Netflix et Chills 2021, une programmation d’une semaine de contenu effrayant, parfait pour les amateurs d’horreur de tous âges.

Netflix et Frissons de cette année ont officiellement commencé début septembre, lorsque Netflix a commencé à sortir le premier des titres, qui comprenait la saison 2 de Into the Night, la sixième et dernière saison de Lucifer et les déjà très populaires Nightbooks. Avec l’ajout vendredi de la messe de minuit de Mike Flanagan pour compléter la partie de septembre de la programmation, la programmation d’octobre est approvisionnée. Alors que le compte à rebours jusqu’à Halloween 2021 commence, les abonnés de Netflix auront droit à “des friandises à faire dresser les cheveux, verrouiller les portes et garder les lumières allumées”. Ces titres incluent Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison, l’adaptation par le streamer du roman à succès du New York Times de Stephanie Perkins du même nom, Night Teeth, et même la troisième saison du thriller à succès de Netflix You.

Bien sûr, pour voir ces titres et le reste des offres Netflix d’octobre 2021, vous aurez besoin d’un abonnement Netflix. Actuellement, Netflix propose trois niveaux d’abonnement : le forfait de base (8,99 $ par mois), le forfait standard (13,99 $ par mois) et le forfait premium (17,99 $ par mois). Continuez à faire défiler pour voir le calendrier complet de Netflix et Chills 2021, et n’oubliez pas de vérifier tout ce qui quittera la bibliothèque de streaming en octobre 2021.

Des cris d’été que vous avez peut-être manqués – Déjà en streaming

La 8e nuit – FILM NETFLIX

Une histoire d’horreur classique – NETFLIX FILM

L’armée des morts – FILM NETFLIX

Réveillez-vous – FILM NETFLIX

Black Summer : Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Ciel rouge sang – NETFLIX ILM

Nouvelle saveur de cerise – NETFLIX ORIGINAL

La rue de la peur 1994 – FILM NETFLIX

La rue de la peur 1978 – FILM NETFLIX

Rue de la peur 1666 – FILM NETFLIX

Laboratoire fantôme – FILM NETFLIX

Royaume : Ashin du Nord – NETFLIX FILM

Oxygène – NETFLIX FILM

L’essaim – FILM NETFLIX

Choses entendues et vues – NETFLIX FILM

Le gardien

Hôtel Del Luna : Saison 1

Labyrinthe

Niveau 16

Attaques de Mars !

Septembre – Déjà en streaming

8 septembre

Dans la nuit (saison 2)

10 septembre

Lucifer : la dernière saison

Proie

15 septembre

Livres de nuit

16 septembre

Mâchoires

Mâchoires 2

Mâchoires 3

Jaws : la vengeance

17 septembre

Jeu de calmar

22 septembre

Intrusion

Septembre – Ajouts à venir

24 septembre

Messe de minuit

“Du créateur de The Haunting of Hill House Mike Flanagan, MIDNIGHT MASS raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater ). Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté – mais ces miracles ont-ils un prix ?”

29 septembre

L’homme aux marrons

“Du créateur de The Killing, The Chestnut Man se déroule dans une banlieue tranquille de Copenhague, où la police fait une terrible découverte un matin venteux d’octobre. Une jeune femme est retrouvée brutalement assassinée dans une aire de jeux et l’une de ses mains a disparu A côté d’elle se trouve un petit homme fait de châtaignes. La jeune détective ambitieuse Naia Thulin (Danica Curcic) est affectée à l’affaire, avec son nouveau partenaire, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Ils découvrent bientôt un mystérieux élément de preuve. sur l’homme aux marrons – preuve le reliant à une fille disparue un an plus tôt et présumée morte – la fille de la politicienne Rosa Hartung (Iben Dorner).”

Personne n’en sort vivant

“Ambar est une immigrante à la recherche du rêve américain, mais lorsqu’elle est obligée de prendre une chambre dans une pension, elle se retrouve dans un cauchemar auquel elle ne peut échapper.”

1er octobre

1er octobre

Avez-vous peur du noir ? : Saison 1

La cave

Le démon intérieur

Fantôme (1990)

Jusqu’à la mort

Zodiaque

Chats effrayants

“Le jour du douzième anniversaire de Willa Ward, elle hérite d’un magnifique collier de charme qui appartenait à sa mère, qui était une sorcière. Elle apprend bientôt 2 mauvaises sorcières, Wilma et Wanda sont après son médaillon pour qu’elles puissent avoir le pouvoir ultime, et elle aux côtés de son meilleur amis Scout et Lily se transforment en chats pour s’échapper. Ils doivent apprendre à utiliser le collier et ses pouvoirs de sorcière pour vaincre les méchantes sorcières et sauver leur ville.

5 oct. – 9 oct.

5 octobre

Échapper à l’entrepreneur

“Dans ce film interactif mettant en vedette des superstars de la WWE, The Undertaker a tendu un piège à l’équipe décorée The New Day dans son manoir. Ce qu’ils ne savent pas : le manoir de l’Undertaker est une maison hantée extrême, remplie à ras bord de défis surnaturels C’est aux téléspectateurs de décider du sort de ces trois pauvres âmes qui tentent de survivre à la colère de The Undertaker.”

6 octobre

Il y a quelqu’un dans ta maison

“Makani Young a déménagé d’Hawaï dans une petite ville calme du Nebraska pour vivre avec sa grand-mère et terminer ses études secondaires, mais alors que le compte à rebours avant l’obtention du diplôme commence, ses camarades de classe sont traqués par un tueur déterminé à exposer leurs secrets les plus sombres à toute la ville, terrorisant les victimes tout en portant un masque réaliste de leur propre visage. Avec un passé mystérieux qui leur est propre, Makani et ses amis doivent découvrir l’identité du tueur avant qu’ils ne deviennent eux-mêmes des victimes. IL Y A QUELQU’UN DANS VOTRE MAISON est basé sur le New York de Stephanie Perkins Best-seller du Times du même nom et écrit pour l’écran par Henry Gayden (Shazam!), réalisé par Patrick Brice (Creep) et produit par Atomic Monster (The Conjuring) de James Wan et 21 Laps (Stranger Things) de Shawn Levy. “

8 octobre

Un conte sombre et grimm

“Basée sur la série de livres à succès d’Adam Gidwitz, la série animée suit Hansel et Gretel alors qu’ils s’enfuient de chez eux pour trouver de meilleurs parents… ou du moins ceux qui ne leur couperont pas la tête ! En tant que Hansel et Gretel quitter leur propre histoire et s’aventurer à travers d’autres contes de fées classiques de Grimm, des narrateurs inattendus nous guident à travers leurs rencontres avec des sorcières, des sorciers, des dragons et même le diable lui-même. Alors que les frères et sœurs parcourent une forêt regorgeant d’ennemis menaçants, ils apprennent la véritable histoire derrière les contes célèbres, ainsi que comment prendre leur destin en main et créer leur propre bonheur pour toujours. Parce qu’il était une fois, les contes de fées étaient géniaux.”

9 octobre

Insidious: Chapitre 2

13 oct. – 15 oct.

13 octobre

Rêve de fièvre

“Une jeune femme est en train de mourir loin de chez elle. Un garçon est assis à côté d’elle. Elle n’est pas sa mère. Il n’est pas son enfant. Ensemble, ils racontent une histoire obsédante d’âmes brisées, d’une menace invisible et du pouvoir et du désespoir de la famille . Basé sur le roman acclamé par la critique internationale de Samanta Schweblin.”

15 octobre

Fintastic Halloween de Sharkdog

“Le Sharkpack se prépare pour Halloween avec la légende effrayante du “Fearsome Brouillard” – et Sharkdog doit sauver le trick-or-treat d’un monstre marin visqueux!”

Vous : Saison 3

“Dans la saison 3, Joe et Love, maintenant mariés et élevant leur bébé, ont déménagé dans la douce enclave de Madre Linda en Californie du Nord, où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de mamans blogueuses et de biohackers célèbres sur Insta. Joe s’est engagé à son nouveau rôle de mari et de père, mais craint l’impulsivité mortelle de Love. Et puis il y a son cœur. La femme qu’il a cherché pendant tout ce temps pourrait-elle vivre juste à côté ? S’échapper d’une cage dans un sous-sol est une chose. Mais la prison d’un mariage parfait avec une femme qui est sage à vos tours ? Eh bien, ce sera une évasion beaucoup plus compliquée. “

20 octobre – 22 octobre

20 octobre

Dents de nuit

“Un étudiant travaillant au noir en tant que chauffeur prend deux femmes mystérieuses pour une soirée à faire la fête à Los Angeles. Mais quand il découvre leurs intentions sanguinaires – et leur enfer dangereux et sombre – il doit se battre pour rester en vie.”

22 octobre

Locke & Key : Saison 2

“Après le meurtre de leur père dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne reculera devant rien pour les voler.”

26 oct. – 31 oct.

26 octobre

Roswell, Nouveau-Mexique : Saison 3

27 octobre

Hypnotique

“Une jeune femme qui cherche à s’améliorer fait appel à un hypnotiseur renommé, mais après quelques séances intenses, elle découvre bientôt des conséquences inattendues et mortelles.”

Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2

“Nobody Sleeps In The Woods 2 est la suite du premier film slasher polonais, basé sur un scénario de Mirella Zaradkiewicz et Bartosz M. Kowalski, qui a également réalisé le film. Le personnage principal du film est Adaś, un jeune solitaire, malheureux policier d’un petit village de Podlasie. Ignoré par ses collègues et la belle et extrêmement confiante Wanessa, le timide garçon cherche sa place dans le monde. Dans la suite, on en apprendra également plus sur le sort de Zosia, qui montrera un visage complètement nouveau et surprenant. Le film est une histoire perverse, ironique, grotesque et sanglante sur la recherche de l’amour et la découverte de soi dans un monde qui nous divise plus qu’il ne nous unit. C’est un slasher qui va bouleverser les règles du genre cette fois. “

31 octobre

Incident dans un Ghostland

